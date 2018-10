EU-parlamentarikere kræver bedre tilsyn efter Danske Bank-sag

I en debat i EU-Parlamentet om hvidvask efterspørger flere medlemmer stærkere finanstilsyn med flere ansatte.

Der skal holdes bedre styr på finanserne i Europa. Og stærkere tilsyn og flere medarbejdere er blandt løsningerne.

Sådan lyder det fra parlamentarikere fra flere forskellige politiske grupper til en debat om hvidvaskning i Europa-Parlamentet.

Flere efterspørger specifikt en europæisk myndighed, der kan hjælpe med at føre tilsyn.

- Hvidvaskning er et kæmpe problem, og finanstilsynene kan ikke klare det selv. Derfor er det vigtigt at styrke Den Europæiske Bankmyndigheds tilsynsbeføjelser, siger Petr Jezek fra den liberale Alde-gruppe.

Han understreger, at det er vigtigt, at der bliver ansat flere medarbejdere, der kan holde øje med finanserne.

Flere europæiske banker har brudt tilliden til folket, mener Jeppe Kofod (S) fra den socialdemokratiske gruppe (S). Derfor er der brug for mere samarbejde.

- Bankerne er blevet for store til at gå ned. Men de, der har ledt dem, skal stilles til ansvar. Vi skal kræve, at de ansvarlige aldrig kommer ind i bestyrelseslokalerne igen.

- Vi har brug for en institution, der kan føre tilsyn i sådanne sager. De europæiske myndighederne skal arbejde sammen. Det gør de ikke i dag, siger han.

/ritzau/