EU-Parlamentet aflyser aktiviteter af frygt for coronasmitte

Alle aktiviteter i den kommende uge er aflyst i EU-Parlamentet af frygt for coronasmitte, oplyser næstformand.

Europa-Parlamentets formandskab har tirsdag besluttet at ændre dens kalender og aflyse alle aktiviteter den kommende uge af frygt for coronasmitte.

- For at beskytte den offentlige sundhed i en situation med corona har vi valgt at udarbejde en ny kalender for parlamentet, siger næstformand Katarina Barley.

Også den planlagte plenarsamling i Strasbourg fra 30. marts til 2. april vil blive afholdt i Bruxelles i stedet.

Helt ekstraordinært valgte EU-Parlamentets formandskab også at flytte denne uges planlagte Strasbourg-plenar til Bruxelles.

Mandag blev det besluttet, at samlingen kun skulle vare i 24 timer. Til og med tirsdag aften.

Også Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, er blevet ramt af coronafrygten.

Tirsdag meddelte han, at han er gået i frivillig isolation på grund af coronavirus.

Årsagen er, at han har været i Italien i weekenden. I stedet var han med på en skypeforbindelse tirsdag eftermiddag til samlingen i Bruxelles.

/ritzau/