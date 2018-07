EU-Parlamentet afviser nye regler for lastbilchauffører

En strid om især udstationeringsdirektivet har sat en stopper for nye regler. Det påvirker danske chauffører.

EU trækker i bremsen i kampen mod social dumping på de europæiske veje.

Europa-Parlamentet lykkedes ikke at nå til enighed om nye regler for lastbilchauffører, da det onsdag var til afstemning.

Heriblandt hviletidsregler, regler for såkaldt cabotagekørsel og det største stridspunkt: Om lastbilchauffører skal omfattes af EU's udstationeringsdirektiv.

Direktivet sikrer lige vilkår og løn for arbejdstagere på samme arbejdsplads.

Det betyder, at når en lastbilchauffør fra et andet EU-land kører i Danmark, skal chaufføren tjene mindst det samme som mindstelønnen for danske chauffører.

Medlemmer af parlamentet har dog nedstemt alle ændringsforslag, hvilket betyder, at Europa-Parlamentets transportudvalg må tilbage til tegnebrættet.

Ifølge Jens Rohde (R), der er medlem af EU-Parlamentets transportudvalg, er nye regler i transportsektoren vigtige for Danmark.

- Det har en stor betydning for de danske vognmænd, som af naturlige årsager arbejder under danske overenskomster og vilkår, så de kan begå sig i den konkurrence, der er i en verden af fri bevægelighed, siger han.

Det er essentielt, at transportbranchen får sikret ordentlige arbejdsvilkår på et europæisk niveau.

Lykkedes det i sidste ende ikke, vil den frie bevægelighed inden for EU blive sat lig med social dumping. Det skaber utryghed i befolkningen, lyder det.

- Vi ender med, at opbakningen i befolkningen til den frie bevægelighed svinder stadigt ind. Det har vi slet ikke råd til, siger han.

EU-parlamentariker Ole Christensen (S) er hverken skuffet eller tilfreds med resultatet.

Han er medlem af parlamentets beskæftigelsesudvalg, som også fremstillede en række forslag, der i dag blev afvist.

Ifølge Ole Christensen skyldes det mislykkede forsøg, at transportsektoren deler vandene mellem øst og vest.

- Parlamentet er om nogen endnu mere splittet end før, derfor er det endnu mere vigtigt, at vi finder frem til kompromiser, siger han.

I den forbindelse håber han, at et forslag stillet af 3F's transportgruppe vil få en mere seriøs behandling.

- Det er et kompromis mellem begge yderpunkter, som kan være med til at løse mange problemstillinger, siger Ole Christensen.

I forslaget fremgår det blandt andet, at en udenlandsk lastbilchauffør først skal omfattes af udstationeringsdirektivet, når vedkommende laster sin vogn i Danmark og herefter kører til et andet medlemsland.

Af denne grund skal udenlandske chauffører ikke aflønnes på lige vilkår som danske chauffører, når de kun kører med vognen fyldt til Danmark for at læsse af.

/ritzau/