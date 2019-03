EU-Parlamentet baner vej for dansk tiltale mod Jørn Dohrmann

I 2007 vristede Jørn Dohrmann et kamera fra en DR-fotograf. Nu kan anklagemyndigheden tage fat på sagen.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet har tirsdag besluttet at tage den retlige immunitet fra Jørn Dohrmann. Det sker efter anmodning fra danske myndigheder.

Den danske parlamentariker havde selv ønsket, at det skulle ske.

Dermed kan anklagemyndigheden komme videre med en sag fra 2017, da Jørn Dohrmann (DF) vristede et kamera fra en tv-fotograf fra DR i det sydlige Jylland.

Tirsdagens afstemning følger en sagsbehandling i EU-Parlamentets retsudvalg.

Et enigt udvalg stemte i sidste uge for at indstille til, at parlamentet skulle ophæve danskerens retlige immunitet.

/ritzau/