EU-Parlamentet godkender handelsaftale med Storbritannien

God implementering af handels- og samarbejdsaftale er afgørende, skriver kommissionsformand von der Leyen.

EU-Parlamentet har godkendt EU's handels- og samarbejdsaftale med Storbritannien efter brexit.

Afstemningen fandt sted tirsdag. Resultatet er blevet præsenteret af formanden for EU-Parlamentet onsdag formiddag.

Det var den sidste ratificering af aftalen, som midlertidigt trådte i kraft 1. januar i år.

- Handels- og samarbejdsaftalen er grundlaget for et stærkt og tæt partnerskab med Storbritannien. God implementering er afgørende, skriver formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, på Twitter.

Et flertal af de britiske vælgere stemte i 2016 for, at Storbritannien skal forlade EU. Ved nytår udløb en overgangsperiode for skilsmissen, så briterne nu er ude af unionen.

/ritzau/