EU-Parlamentet godkender omstridt regelpakke om ophavsret

Der har været voldsom debat om omstridt regelpakke, der skal ændre reglerne for ophavsret på nettet.

Et meget omdiskuteret direktiv om regler for ophavsret på internettet er tirsdag blevet godkendt og vedtaget i EU-Parlamentet.

Reglerne lægger op til, at platforme som Facebook og YouTube får ansvar for at sikre, at der ikke bliver delt materiale, som andre har rettighederne til.

Kritikerne af det nye direktiv mener derimod, at det vil være et skridt mod sovjetiske tilstande og har kaldt det "censur".

De frygter, at det vil være lig med et sæt af "upload-filtre", som vil komme til at blokere for indhold, der gerne må deles.

/ritzau/