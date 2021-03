EU-Parlamentet kan ophæve catalanske separatisters immunitet

Spørgsmålet, der potentielt kan give kolleger mange år i fængsel, splitter EU-Parlamentet, som stemmer mandag.

Som medlem af EU-Parlamentet har Carles Puigdemont og to andre EU-parlamentarikere været beskyttet af immunitet, der har bremset Spaniens krav om at få de tre tidligere catalanske ledere udleveret til retsforfølgelse.

Mandag stemmer EU-Parlamentet om, hvorvidt deres immunitet skal ophæves.

Sker det, vil den udleveringsproces, der sidste år blev sat i stå i det belgiske retssystem, da de fik immunitet, kunne genoptages.

I sidste uge stemte to tredjedele af medlemmerne i EU-Parlamentets retsudvalg for, at de tre catalonieres immunitet ophæves.

Men det er mandagens afstemning i EU-Parlamentet, der tæller, og blandt de danske parlamentarikere er holdningerne delte. Socialdemokraten Niels Fuglsang (S) stemmer for.

- Vi har denne immunitet. Og idéen med den er, som det også står skrevet ret klart, at skulle vi sige noget, som andre ikke bryder sig om, skal vi ikke kunne retsforfølges på baggrund af det, siger han.

Sagen om de tre catalonierne handler om noget andet, uddyber han: De tre arrangerede i 2017 en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien, og Spanien har dømt den ulovlig. Alt dette skete, inden de blev valgt til EU-Parlamentet.

- Det vil være forkert, hvis vi i parlamentet skulle sige, at vi ved bedre. Spanien er jo en retsstat. Jeg har i hvert fald ikke set beviser på andet, siger han.

Margrete Auken (SF), som sidder i Gruppen De Grønne, er helt uenig. Hun mener, at den dom, der formentlig ville vente Puigdemont og de øvrige i Spanien, er helt ude af proportioner.

En anden catalansk separatistleder, Oriol Junqueras, afsoner 13 års fængsel for samme kampagne om løsrivelse.

- Der er ingen tvivl om, at den folkeafstemning var ulovlig. Men at putte folk 15 år i fængsel for det? Det er fuldstændig grotesk, at de sidder så mange år i fængsel. Proportionaliteten er fuldstændigt gået fløjten, siger Auken.

Hun mener, at man ikke kan sammenligne mandagens afstemning i Bruxelles med lignende afstemninger i Folketinget om immunitet.

I Danmark ville det ifølge Auken "nærmest være en selvfølge" at stemme for at ophæve den, da der er tillid til retsvæsnet.

- Det, som jeg har set i det spanske retsvæsen, har været ret skræmmende. Det er Francos gamle domstole, der er der endnu. Og de sidder på forfatningsdomstolen og i et stort omfang på højesteret, siger Auken.

Ud over Puigdemont handler afstemningen om Toni Comin og Clara Ponsati.

Puigdemont har på forhånd sagt, at han vil tage sagen til EU-Domstolen, hvis deres immunitet ophæves. Det vil dog ikke bremse en proces, hvis en belgisk dommer skulle beslutte at genoptage den.

Inden catalonierne fik immunitet, havde en belgisk dommer sidste år afvist at udvise Puigdemont, og derfor er det Puigdemonts forventning, at afstemningen i EU-Parlamentet ikke får konsekvenser for ham.

Det sagde han for nylig til mediet Politico i den belgiske by Waterloo, hvor han bor.

/ritau/