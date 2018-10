EU-Parlamentet kræver europæisk indhold fra Netflix

Et flertal i EU-Parlamentet har stemt for, at der skal være krav om europæisk indhold hos streamingtjenester.

Streamingtjenester som Netflix og HBO skal i fremtiden have mindst 30 procent europæisk indhold, når de opererer i EU-lande.

Det har et flertal af medlemmerne i Europa-Parlamentet stemt for tirsdag. Hensigten er at støtte kulturel mangfoldighed på tjenesterne.

Lovforslaget skal formelt set godkendes af EU's medlemslande, før det kan træde i kraft.

Streamingtjenesterne bliver desuden opfordret til at bidrage til udviklingen af europæiske produktioner. Det kan enten være ved selv at investere direkte i nationale produktioner eller ved at bidrage til nationale fonde.

Tjenesternes bidrag i nationale produktioner skal ifølge Europa-Parlamentet tilpasses deres indtjening i de pågældende lande.

Europaparlamentariker Christel Schaldemose (S) mener, at det er den rette vej at gå.

- Vi synes, at det er godt, at streamingtjenesterne bliver underlagt nogle krav og ikke bare kan køre på frihjul. Det giver en bedre ramme for en fair konkurrencesituation mellem de forskellige typer af medier, siger hun.

Hun tror ikke, at det vil påvirke kvaliteten negativt, at der kommer til at være faste krav om 30 procent europæisk indhold.

Schaldemose påpeger dog, at et krav om 20 procent også ville have været tilfredsstillende.

- Kvalitet er meget individuelt. Jeg synes også, at kvalitet er vigtigt. Men jeg tror ikke, at det går ud over kvaliteten, snarere tværtimod.

- Vi danske streamingbrugere vil kunne se, at der kommer mere europæisk indhold på de tjenester, vi bruger. Og det er rigtig godt, siger Christel Schaldemose.

Lovforslaget beskæftiger sig også med, hvad der må og ikke må være i børneprogrammer.

Således indeholder den foreslåede lovgivning strengere regler for reklamer og produktplacering i børneprogrammer på streamingtjenester.

I samme lovforslag blev der også stemt for nye generelle regler for reklamer på tv-kanaler. Det blev fastslået, at reklamer maksimalt må fylde 20 procent af den daglige sendeperiode.

Grænsen gælder hele dagen, men det understreges, at det især gælder i bedste sendetid mellem klokken 18 og klokken 00.

/ritzau/