EU-Parlamentet lægger pres på Ungarn og Kommissionen op til topmøde

EU-Parlamentet udfordrer Kommissionens valg om at frigive 10 milliarder euro af indefrosne midler til Ungarn og kalder på fratagelse af Ungarns rettigheder i Det Europæiske Råd.

Det fremgår af en resolution, parlamentet med flertal stemte ja til torsdag.

Direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, kalder resolutionen for en dobbelt knibtangsmanøvre.

- Det ene er at lægge pres på Orbán op til det kommende topmøde om hjælpepakken til Ukraine, hvor man sender et signal om, at hvis han endnu en gang stejler, kan han risikere på et eller andet tidspunkt at blive udsat for artikel 7, siger hun.

Det andet er ifølge tænketankdirektøren at lægge pres på statsregeringscheferne og kommissionen, så de ikke giver flere indrømmelser til Ungarn.

Brugen af EU’s artikel 7 kan ende med mindske Ungarns stemme i EU-Ministerrådet ved at fratage stemmeretten.

Parlamentet henviser til artikel 2 i EU-traktaten, hvor det hedder, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Man mener, at den ungarske regering systematisk underminerer de værdier, særligt hvad angår kvinder, folk fra LGBTIQ+-miljøet, romaer, migranter, asylansøgere og flygtninge.

Der er nok ikke meget held at hente for parlamentet, hvad angår artikel 7, da det kræver enstemmighed i Det Europæiske Råd. Lykke Friis vurderer, at i hvert fald Slovakiet vil nedlægge veto på den beslutning.

Parlamentet vil også have undersøgt EU-Kommissionens beslutning om at frigive 10 milliarder euro af indefrosne midler.

Det skete dagen før decembertopmødet, hvor der skulle træffes beslutninger om at påbegynde optagelsesforhandlinger med Ukraine og kommende langvarig økonomisk støtte. Ungarn havde i ugerne op til mødet truet med at blokere for begge.

/ritzau/