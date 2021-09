EU-Parlamentet ønsker fri bevægelighed for regnbuefamilier i EU

LGBT-borgere i EU oplever fortsat forskelsbehandling, alt efter hvilket land de befinder sig i. Og det skal der gøres op med.

Sådan lyder opfordringen fra EU-Parlamentet i en erklæring, som er vedtaget tirsdag.

I erklæringen, som blev vedtaget med stort flertal, bliver det understreget, at ægteskaber eller registrerede partnerskaber indgået i et medlemsland skal gælde på samme vis i andre medlemslande.

For sådan er det desværre ikke i dag, siger Marianne Vind, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.

- Hvis et homoseksuelt par flytter fra Danmark til Polen med deres fælles barn på grund af en udstationering eller et jobskift, så tvinges den ene forælder i dag til at give afkald på sine juridiske rettigheder til barnet, fordi Polen ikke anerkender regnbuefamilier.

- Dermed kan den ikke-juridiske forælder eksempelvis miste retten til at besøge sit barn, hvis det er indlagt på hospitalet, siger hun i en skriftlig kommentar.

Hun kalder det "en klar diskrimination mod regnbuefamilier", som EU-Parlamentet altså vil gøre op med.

- Det er dybt problematisk, for det betyder, at homoseksuelle par ikke kan gøre brug af den frie bevægelighed på linje med heteroseksuelle par, selv om den frie bevægelighed er kernen i EU-samarbejdet.

- Vi vil slå fast og have EU-Kommissionen og medlemslandene til at håndhæve det princip, at hvis man er forælder i ét EU-land, så er man det også i alle andre EU-lande, siger hun.

Erklæringen fra EU-Parlamentet retter blandt andet fokus mod medlemslandene Polen og Ungarn. Begge lande har været i vælten for love, som diskriminerer mod LGBT-samfund.

Ungarn har indført en meget omtalt lov, som forbyder formidling af indhold, der vurderes at fremme homoseksualitet, til børn under 18 år. I Polen er der i flere byer blevet indført såkaldte LGBT-frie zoner.

EU-Kommissionen har allerede indledt sager mod de to lande og tilbageholder blandt andet udbetaling af EU-midler til Polen, mens landet fortsat har de LGBT-frie zoner.

Men EU-Parlamentet opfordrer til, at Kommissionen skrider yderligere til handling. Blandt andet med "budgetredskaber", lyder det.

/ritzau/