EU-Parlamentet ophæver Carles Puigdemonts immunitet

Et flertal i EU-Parlamentet har ophævet immuniteten for Carles Puigdemont og to andre catalanske separatister.

Tre cataloniere, heriblandt den tidligere regionspræsident Carles Puigdemont, er ikke længere beskyttet af parlamentarisk immunitet efter en afstemning i Europa-Parlamentet.

Deres status som medlemmer af parlamentet med ret til at stemme er ikke foreløbig påvirket af afstemningen.

Mandag aften stemte Europa-Parlamentet om at ophæve deres immunitet.

Et flertal på 400 af de 705 medlemmer stemte for at ophæve Puigdemonts immunitet, viser resultatet, der på grund af corona-procedurer var udskudt til tirsdag morgen.

Det betyder, at Spanien igen kan forsøge at få de tre cataloniere udleveret. De er anklaget for at stå bag en ulovlig folkeafstemning i 2017 om Cataloniens løsrivelse fra Spanien.

Flere af de andre catalanske politikere, som var med til at arbejde for Cataloniens uafhængighed, har fået fængselsstraffe på op til 13 år.

Puigdemont, Toni Comin og Clara Ponsati, der efter folkeafstemningen i Catalonien blev valgt til Europa-Parlamentet, har indtil videre haft held til at undslippe spansk retsforfølgelse.

Spanien har ihærdigt forsøgt at få dem udleveret. Men Belgien har afvist det.

For Carles Puigdemonts tilfælde skete det senest i 2020, da en belgisk dommer sagde, at Belgien ikke kunne udlevere dem på grund af deres immunitet.

Men selv om deres immunitet nu er væk, så har de tre catalanske EU-parlamentarikere fået nyt håb.

En belgisk appeldomstol afviste igen i januar, at en anden catalansk separatist kunne udleveres til Spanien. Det var tidligere kulturminister Lluis Puig.

Den belgiske dommer slog igen fast, at Spaniens højesteret ikke har kompetence til at udstede en arrestordre.

En spanske højesteretsdommer har inden mandagens afstemninger om Puigdemonts immunitet bedt EU-Domstolen om at afklare, om Belgien kan afvise at efterleve kravet.

Flere danske EU-parlamentarikere stemte imod at ophæve de tre catalonieres immunitet.

- Beslutningen om at fjerne immuniteten fra de folkevalgte cataloniere er ikke alene et angreb på demokratiet og ytringsfriheden i EU. Det er også en optrapning af konflikten, som risikerer at eksplodere, siger Nikolaj Villumsen (EL).

Han mener, at spørgsmålet om Cataloniens fremtid skal løses gennem en demokratisk dialog. Ikke fængsel.

Margrete Auken (SF) er enig.

- Der er ingen tvivl om, at den folkeafstemning var ulovlig. Men at putte folk 15 år i fængsel for det? Det er fuldstændig grotesk, at de sidder så mange år i fængsel. Proportionaliteten er fuldstændigt gået fløjten, siger Auken.

De danske socialdemokrater stemte for at ophæve cataloniernes immunitet. Niels Fuglsang (S) henviser til, at idéen med immunitet er at sikre, at medlemmer ikke retsforfølges for ting, de har sagt.

- Det vil være forkert, hvis vi i parlamentet skulle sige, at vi ved bedre. Spanien er jo en retsstat. Jeg har i hvert fald ikke set beviser på andet, siger han.

Puigdemont sagde før afstemningen, at han vil tage sagen til EU-Domstolen, hvis han mistede sin immunitet.

/ritzau/