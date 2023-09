EU-Parlamentet strammer reglerne efter korruptionssag

EU-Parlamentet har onsdag vedtaget nye regler for at bekæmpe korruption. Det sker efter korruptionssagen omkring VM i Qatar i 2022.

Reglerne har udspring i en 14 punkts plan. Den fremlagde EU-Parlamentets formand, Roberta Metsola, i kølvandet på at belgisk politi fandt 11 millioner kroner på adresser flere steder i Bruxelles.

Heraf blev der fundet 150.000 euro i den græske EU-politiker Eva Kailis hjem. Det svarer til omkring 1,1 millioner kroner.

Politiet mener, at pengene kommer fra blandt andet Qatar, som på daværende tidspunkt var vært for VM i fodbold, i bytte for indflydelse og positiv omtale i parlamentet. Kaili har nægtet at være involveret i korruption.

Med onsdagens vedtagelse bliver der strammet op. Det skal medvirke til, at lignende sager ikke opstår igen, siger Venstres medlem af EU-Parlamentet Morten Løkkegaard.

- Qatar-skandalen viste, at fjendtlige stater har for let adgang til i skjul at påvirke EU-politikken. Det problem retter vi nu op på ved at stramme reglerne, siger Morten Løkkegaard.

Reglerne vil pålægge medlemmer af parlamentet at oplyse om mulige interessekonflikter. Og er der en interessekonflikt, vil det udelukke medlemmet fra at besidde centrale poster.

I et forsøg på at undgå negativ påvirkning skal samtlige møder, som parlamentarikere deltager i med lobbyister og repræsentanter fra lande uden for EU, registreres offentligt.

Hvis parlamentarikerne bryder reglerne, vil det resulterer i en straf, som efterfølgende også skal offentliggøres. Igen er det et forsøg på at afskrække parlamentarikere fra at holde møder, der kan kompromittere deres uafhængighed.

- Vi er dybt afhængige af, at danskere og europæere har tillid til det europæiske fællesskab. Det kræver, at vi slår hårdt ned på korruption.

- For bedre at kunne afsløre korruption foreslår vi blandt andet større transparens. Og at der etableres et udvalg, som på egen hånd kan indlede undersøgelser af parlamentarikere for mulig korruption, siger Morten Løkkegaard.

/ritzau/