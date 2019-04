EU-Parlamentet udskyder beslutning om social sikkerhed

Den omstridte forordning 883, der skal give EU fælles regler for blandt andet dagpenge, kan nu genforhandles.

Et bredt flertal af danske EU-parlamentarikere ånder lettet op, efter at et smalt flertal i EU-Parlamentet udskyder at tage stilling til en forordning, som også regeringen og Socialdemokraterne har været aktive modstandere af.

Med 291 stemmer for og 284 imod var det kun syv stemmer, der afgjorde udskydelsen.

Der er blevet stejlet fra dansk side på begge politiske fløje, da aftalen i sin nuværende form ville have betydet, at vandrende EU-arbejdere ville kunne få ret til en række sociale ydelser efter optjening i fra en dag til en måned i et andet medlemsland.

På dagpengeområdet havde det betydet, at en arbejder fra Polen efter en måneds a-kasseindbetaling i eksempelvis Danmark ville være berettiget til danske dagpenge i op til seks måneder i samtlige EU-lande.

Her har man fra dansk side presset på for at få optjeningsperioden sat ned til tre måneder, som også var EU-Kommissionens oprindelige forslag. Indtil videre uden held.

Men med torsdagens udskydelse er der mulighed for at genforhandle aftalen. Det bliver en opgave for det nye hold parlamentarikere, der sætter sig i stolene første gang i juli efter det kommende EU-valg 22.-26. maj.

Det glæder EU-parlamentariker Ole Christensen (S).

- Normalt er man jo rigtig sur og irriteret over, at en rapport (politisk forslag, red.) risikerer ikke at blive færdig. Men lige netop i den her situation, er jeg rigtig glad for det, siger han.

Han mener, at der nu vil være tid til at finde "den rette balance" i de fælles regler for social sikring, som han overordnet er stor fortaler for at få etableret i EU.

EU-parlamentariker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU har længe været kritisk over for aftalen, der ifølge hende "fundamentalt truer det danske velfærdssystem" i sin nuværende form.

- Det nye parlament skal nu overbevises om, at det er en rigtig skidt idé. Vi har købt os noget længere tid til at forklare, hvorfor det her blandt andet vil ødelægge vores dagpengesystem, siger hun.

Begge påpeger, at forordningen har været undervejs i årevis. Og den har gået en aldeles kringlet gang igennem forhandlinger i forskellige EU-organer.

Alene den seneste måned har været præget af bureaukratisk bøvl. Egentlig var lovgiverne - EU-Kommissionen, EU-landene og EU-Parlamentet - i marts blevet enige om en aftaletekst.

Næste skridt var så at godkende og stille ændringsforslag til den foreløbige tekst ved den næste samling i EU-Parlamentet.

Men efter lobbyarbejde fra blandt andet Danmark valgte EU-landene at trække deres godkendelse tilbage 2. april, så forordning 883 blev taget af parlamentets dagsorden.

Men da lederne af EU-Parlamentets politiske grupper mandag skulle blive enige om, hvad der skulle stemmes om til det nuværende parlaments sidste samling, valgte man altså at sætte forordning 883 tilbage på agendaen.

Og nu er afstemningen blevet udskudt endnu en gang, og kan tidligst blive taget op igen i slutningen af juli.

/ritzau/