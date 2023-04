EU-Parlamentet ventes at vedtage central lov om CO2-udledning

EU-Parlamentet skal tirsdag stemme om en ny aftale for handel med CO2-kvoter i EU.

Aftalen, som skal styrke det såkaldte Emissions Trading System (ETS), er essentiel at få gennemført, hvis EU skal nå sit mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 procent i 2030.

Det siger det danske medlem af EU-Parlamentet Christel Schaldemose (S).

- ETS er kernen i hele vores klimapolitik. Det må ikke kunne betale sig at forurene, og vi skal helst gøre det så dyrt, at virksomheder er nødt til at gå i gang med den grønne omstilling, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun forventer, at aftalen bliver vedtaget. Det samme gør Venstres Erik Poulsen, der hilser den nye lov velkommen.

- Jeg er godt tilfreds. Det handler om at finde en balance for, hvor hurtigt vi kan gennemføre den grønne omstilling, i forhold til hvilke teknologier der er tilgængelige. Jeg synes, at det her er balanceret, siger han.

Konkret vil revisionen af ETS ifølge EU-Kommissionen betyde, at udslippet fra de virksomheder, der er omfattet af kvotesystemet, bliver nedbragt med 62 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 2005.

Parlamentet stemmer tirsdag også om en række andre lovforslag, som ligesom ETS blev forhandlet på plads med medlemslandene i december sidste år.

Det er blandt andet en klimatold for import af for eksempel stål og cement. Den skal sikre lige konkurrencevilkår mellem virksomheder inden for og uden for EU.

For at undgå, at omkostningerne ved den grønne omstilling rammer socialt skævt, skal der også etableres en social klimafond.

Både Christel Schaldemose og Erik Poulsen regner med, at der vil være opbakning til hele pakken af forslag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også Enhedslistens ene mand i parlamentet, Nikolaj Villumsen, vil stemme for. Det er på trods af, at tiltagene i hans øjne langt fra er ambitiøse nok.

- Der er ikke nogen ved deres fulde fem, der kan påstå, at det her er nok. Men omvendt vil det være en katastrofe, hvis vi ikke får det vedtaget. For der er akut behov for handling, siger han.

Nikolaj Villumsen nævner som eksempel, at han gerne havde set, at klimatolden dækkede flere sektorer.

- Det ville have lagt et øget pres på andre dele af verden, så der ikke er nogen, der kan køre på frihjul i den grønne omstilling.

Christel Schaldemose giver ham ret i, at der brug for endnu mere klimahandling.

- Men samtidig vil jeg sige, at vi er kommet langt. Det er nogle af de helt store aftaler, der lander nu. Selv om det ikke er lige så ambitiøst, som det vi gør hjemme i Danmark, synes jeg godt, at vi kan ranke ryggen, siger hun.

/ritzau/