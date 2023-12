EU-Parlamentet vil have forbud mod vanedannende digitaldesign

EU-Parlamentet opfordrer til at forbyde vanedannende designfunktioner i kamp mod digital afhængighed.

Parlamentet har tirsdag vedtaget en betænkning med 545 stemmer for, 12 imod og 61 hverken for eller imod.

Christel Schaldemose (S) mener, at det er vigtigt.

- I den digitale tidsalder er penge ikke længere den eneste valuta, som store firmaer hungrer efter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu er det vores tid. Jo længere tid de kan holde os på deres platforme, desto flere penge tjener de på annoncører, siger hun ifølge en pressemeddelelse.

Med vanedannende designfunktioner tales der eksempelvis om "infinite scroll" og automatisk afspilning af videoer som standard og konstante push-meddelelser.

Parlamentarikerne mener, at virksomheder bør være forpligtet til at udvikle etiske og retfærdige digitale produkter og tjenester uden vildledende eller vanedannende design.

Parlamentets ønske er, at Kommissionen skal finde frem til en digital "ret til ikke at blive forstyrret", og at der oprettes en liste over god designpraksis.

Kommissionen er i øjeblikket ved at evaluere behovet for at opdatere love på området. Parlamentets betænkning vil indgå i den igangværende kvalitetskontrol.

- At børn og unge er afhængige af deres skærme, har store konsekvenser, blandt andet for indlæring, som vi ser i de seneste Pisa-test, men det er også forbundet med negative konsekvenser for det mentale helbred. Her bliver vi nødt til at sætte ind, siger Christel Schaldemose.

Tidligere i november kom det frem, at danske skoleelever var den gruppe, der brugte mest tid foran skærmen. Pisa-undersøgelsen viser, at danske skoleelever bruger 3,8 timer om dagen på skærmen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den gennemsnitlige skoleelev i de andre lande, hvor undersøgelsen er lavet, bruger to timer.

Pisa-undersøgelsen tester 15-årige skoleelevers færdigheder i matematik, læsning og naturfag i 88 lande.

For matematik opnår danske elever et gennemsnit på 489 point.

I 2018, hvor den seneste undersøgelse blev foretaget, lå snittet på 509.

For læsning er der sket et fald i det gennemsnitlige antal point fra 501 i 2018 til 489 i 2022.

I naturfag er resultatet stabilt.

/ritzau/