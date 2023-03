EU-Parlamentet vil have klimaneutrale bygninger fra 2028

EU-Parlamentet har tirsdag vedtaget et udkast til tiltag, der skal mindske energiforbruget i bygninger. Parlamentet vil blandt andet have klimaneutralt nybyggeri fra 2028.

Er der tale om offentlige bygninger, skal det gælde allerede fra 2026, mener de folkevalgte, der denne uge er samlet i parlamentet i Strasbourg.

Udkastet indeholder også tiltag, der skal sørge for, at eksisterende bygninger i højere grad bliver energirenoveret.

Ifølge EU-Kommissionen står bygninger for 40 procent af EU's samlede energiforbrug. Der er altså meget at vinde ved at sætte ind netop her.

Det siger den danske europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R). Han repræsenterer den liberale gruppe Renew i forhandlingerne om det nye bygningsdirektiv.

- Det, vi foreslår, vil kunne mindske vores gasforbrug med op mod 30 procent. Det handler både om den grønne omstilling og om at importere mindre af Putins (Ruslands præsident, red.) gas.

- Set med danske briller får det samtidig stor betydning for erhvervslivet i form af eksport. Det er i bogstaveligste forstand guld værd for virksomheder som Velux, Danfoss og Rockwool, der er i verdensklasse på det her område, siger Morten Helveg Petersen.

Parlamentets forslag er et modsvar til det udspil, som EU-Kommissionen er kommet med. Her foreslås det, at alle nye bygninger skal være klimaneutrale i 2030. For offentlige bygninger skal det være tilfældet fra 2027.

Nu hvor parlamentet har vedtaget sin position, kan forhandlinger begynde med EU-Rådet, som består af medlemslandenes regeringer.

Det bliver en "brutal armlægning", forventer Morten Helveg.

- Energiområdet er blevet enormt følsomt. Både i parlamentet og blandt landene findes der store modstandere af de her forslag.

- Helt grundlæggende strides vi om, hvor hurtigt man kan kræve, at bygninger skal leve op til en vis standard, og hvor høje de standarder skal være for forskellige typer af bygninger.

Blandt andet er Italien meget imod udsigten til højere krav for bygningers energiklasse. Landet mener ikke, at det har råd til at renovere så mange bygninger, som der vil være krav om.

