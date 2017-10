EU-Parlamentet vil se Mays brexit-optimisme omsat til handling

Uden en aftale om borgernes rettigheder ved brexit, vil EU-Parlamentet stemme mod, siger formand ved topmøde.

Nok var der optimisme at spore i den tale, som den britiske premierminister, Theresa May, holdt i Firenze i september.

Men EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, føler sig ikke overbevist.

- Vi hørte tonen i Mays tale. Men vi venter stadig på at se tonen, den mere fleksible tilgang, i praktiske gerninger, siger han.

Det var meldingen, da formanden talte foran EU-landenes stats- og regeringschefer, der er samlet til topmøde i Bruxelles.

- Fremgangen har indtil videre ikke været tilfredsstillende, siger formanden.

Briternes endelige aftale om udtrædelse fra unionen skal godkendes af EU-Parlamentet, før den kan træde i kraft.

Oprindeligt var planen, at forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af unionen skulle nå "tilstrækkelige fremskridt" på tre hovedområder ved netop dette topmøde.

Det handler om den britiske exit-betaling, EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien og forholdene ved grænsen mellem Irland og Nordirland.

Men ifølge Tajani er det ikke tilfældet. Tidligere på ugen kaldte han de omkring 20 milliarder euro, som briterne har tilbudt som slutopgørelse, for "peanuts".

Det svarer til knap 150 milliarder kroner.

Ifølge formanden handler det nærmere om 50 eller 60 milliarder euro, op mod omkring 446 milliarder kroner.

- Vi vil have vores penge tilbage, sagde han tirsdag til BBC.

På spørgsmålet om beskyttelsen af borgerne savner formanden også konkret handling.

Få timer inden, at EU-topmødet gik i gang, kom det frem, at May har sendt et brev henvendt til de tre millioner EU-borgere, der bor i Storbritannien.

Her forsikrer hun, at alle, der bor lovligt i Storbritannien, vil kunne blive og have adgang til offentlige ydelser.

Men på trods af det står det stadig ikke klart, hvad Theresa May mere præcist vil gøre, vurderer formanden.

- Kan vi ikke få en aftale på det punkt, vil Europa-Parlamentet stemme mod enhver mulig aftale, siger han.

Det ventes, at den nye deadline for tilstrækkelige fremskridt vil falde omkring et topmøde i december.

/ritzau/