EU-Parlamentet vil skærpe krav til asbest i bygninger

EU-Parlamentet lægger op til hårde forhandlinger om reglerne for asbest i EU. Onsdag har et flertal i parlamentet stemt for, at grænseværdien for asbest skal sænkes til en tiendedel af, hvad EU-Kommissionen lægger op til.

Spørgsmålet er nu, om EU-Parlamentet kan få det udgangspunkt igennem i forhandlingerne med EU-landene.

Socialdemokratiets Marianne Vind og Enhedslistens Nikolaj Villumsen har forhandlet asbestreformen på vegne af deres politiske grupper. De håber, at afstemningen i EU-Parlamentet vil føre til skrappere regler.

- Det vil betyde langt bedre beskyttelse for en lang række af de europæere, der udsættes for asbest. Fra byggearbejdere til brandfolk. Det er en vigtig sejr for arbejdsmiljøet i Europa, siger Nikolaj Villumsen.

Ifølge Socialdemokratiets Marianne Vind, så fører asbest til mindst 90.000 dødsfald om året. Derfor er det vigtigt, at EU-Parlamentet slår en klar position fast, mener hun.

- Det var trist at se, at EU-Kommissionen kom med et forslag, der var så relativt uambitiøst, og som eksempelvis ikke ville sænke grænseværdien nær nok, kommenterer Marianne Vind.

Den vedtagne aftale bliver nu EU-Parlamentets position i de videre forhandlinger med EU's ministerråd. Dermed er det endnu ikke sikkert, at EU-Parlamentets indstilling også bliver omsat til konkrete regler.

Men hvis det sker, så vil det betyde, at grænseværdien for asbest sænkes fra de nuværende 100.000 fibre per kubikmeter til 1000 fibre per kubikmeter. EU-Kommissionen har i sit udspil lagt op til en grænse på 10.000 fibre per kubikmeter.

For at kunne måle så små mængder af fibre lægger EU-Parlamentet op til, at målemetoden skal ændres til den mere nøjagtige elektronmikroskopi.

Samtidig lægger EU-Parlamentet op til, at virksomheder skal autoriseres for at kunne arbejde med asbest. Derudover skal screening af bygninger før renovering og nedrivning sikre, at bygningsarbejdere ikke uforvarende arbejder i et asbestfyldt miljø.

Resultatet af afstemningen vil nu officielt blive fremlagt den 8. maj, hvorefter forhandlinger med EU-landene begynder. Både Marianne Vind og Nikolaj Villumsen vil være del af forhandlingerne på vegne af EU-Parlamentet.

