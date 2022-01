EU-Parlamentets formand er indlagt med alvorlig sygdom

I over to uger har EU-Parlamentets formand, David Sassoli, været indlagt med problemer i immunsystemet.

EU-Parlamentets formand, den 65-årige italiener David Sassoli, har været indlagt med alvorlig sygdom i over to uger.

Det oplyser hans talsmand Roberto Cuillo mandag.

- Denne indlæggelse har været nødvendig på grund af alvorlige komplikationer forårsaget af problemer med immunsystemet.

- Derfor er alle formandens officielle forpligtelser blevet aflyst, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sassoli vil derfor heller ikke lede næste uges plenarsamling i Strasbourg.

Her skal hans efterfølger findes, inden Sassolis formandsperiode på to et halvt år udløber. Sassoli overtog posten fra Antonio Tajani i juli 2019.

Sassoli er socialdemokrat og tidligere tv-vært. Han har været indlagt på et hospital i Italien siden den 26. december.

Han var også indlagt med lungebetændelse flere uger i september sidste år.

EU-Parlamentet er EU's eneste direkte valgte institution og den lovgivende del af EU. Det består af 705 medlemmer, der repræsenterer de 27 medlemslande og er valgt af medlemslandenes borgere.

Parlamentsmedlemmerne er valgt for en femårig periode.

Formanden vælges dog kun for to et halvt år ad gangen, og Sassoli har allerede indikeret, at han ikke vil genopstille til posten.

Hans landsmand Antonio Tajani sad på posten i to et halvt år fra januar 2017 til juli 2019. Inden da var tyske Martin Schulz formand i fem år.

EU-Parlamentet ventes tirsdag i næste uge at afholde den første afstemning om, hvem der skal tage over for David Sassoli.

Seneste valg til EU-Parlamentet blev afholdt mellem 23. og 26. maj 2019.

/ritzau/AFP