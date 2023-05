EU-Parlamentets største gruppe siger nej til naturgenopretning

Det var et skidt forslag fra starten af, og bliver loven til virkelighed, vil det betyde færre fødevarer til højere priser.

Sådan beskrives EU-Kommissionens forslag til en lov om naturgenopretning af EU-Parlamentets konservative gruppe, EPP.

Gruppen, som er parlamentets største, har onsdag valgt at trække sig fra forhandlingerne. Det oplyser EPP i en pressemeddelelse.

- I sin nuværende form vil naturgenopretningsloven føre til en lavere produktion af fødevarer i Europa, hvilket vil presse priserne endnu højere op, siger gruppens formand, Manfred Weber, i pressemeddelelsen.

Loven vil desuden kunne stå i vejen for at få etableret den infrastruktur, der er nødvendig for den grønne omstilling, lyder det fra den konservative leder.

- Det kan vi simpelthen ikke acceptere. Vi kan ikke fortsætte, som om ingenting er sket med vores økonomi siden begyndelsen af krigen, som lægger stærkt pres på vores landdistrikter og vores landmænd, siger Manfred Weber.

Den foreslåede lov om naturgenoprettelse har til formål at sikre, at mindst 20 procent af den europæiske natur genoprettes inden 2030. Længere ude i fremtiden skal endnu mere natur være tilbage i god forfatning.

Loven er et helt essentielt værktøj til at nå EU's mål for både klima og biodiversitet, har EU-Kommissionen understreget.

Alligevel har den fået en hård medfart i parlamentet.

To udvalg - som beskæftiger sig med henholdsvis landbrug og fiskeri - vendte i sidste uge tommelfingeren nedad. Loven bør afvises fuldstændigt, lød udvalgenes anbefaling.

Afstemningernes flertal bestod af blandt andet den konservative og den liberale gruppe.

Også blandt EU's medlemslande er der udbredt skepsis, ikke mindst fra Danmark.

Man risikerer, at der ikke bliver nok plads til at opstille vindmøller og solceller, lyder regeringens bekymring.

Det argument er blevet mødt af kritik og harme fra grønne organisationer, som mener, at regeringen opstiller en falsk konflikt mellem klima og miljø.

