EU planlægger kriseindgreb mod stigende elpriser

Ifølge formand for EU-Kommissionen er EU på vej med et kriseindgreb og en "strukturel reform".

EU planlægger at gribe ind over for de voldsomt stigende priser på strøm.

Formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, siger mandag, at en "strukturel reform" skal dæmpe de stigende priser.

Det skriver AFP.

- De voldsomme stigninger i strømpriserne har blotlagt begrænsninger i selve udformningen af strømmarkedet, siger hun.

Ursula von der Leyen deltog mandag i et såkaldt strategisk forum i den slovenske by Bled.

- Markedet er blevet udviklet under andre omstændigheder. Derfor arbejder vi nu på at foretage en kriseintervention og en strukturel reform, tilføjer hun.

I dag bestemmes priserne for strøm på det europæiske marked af den dyreste strømkilde. Det indebærer, at skyhøje priser på gas fører til skyhøje priser på strøm.

Von der Leyen talte mandag også om mere langsigtede løsninger på energikrisen.

- En afslutning af vores afhængighed af fossile brændstoffer fra Rusland er første skridt. Vores øgede behov for andre råmaterialer må ikke skabe en ny afhængighed.

- Vi må diversificere forsyningerne og knytte bånd til pålidelige partnere, sagde hun med henvisning til blandt andet Kina, hvor der er råmaterialer som litium.

- Af de 30 mest kritiske råmaterialer i dag importerer vi omkring 10 af dem fra Kina. Vi må undgå at havne i samme situation, som det er sket med olie og gas, siger von der Leyen.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, opfordrede mandag EU-Kommissionen til at handle hurtigt.

Dansk Erhverv bakker op om et indgreb på EU's elmarked, siger markedschef Ulrich Bang.

- Det oplagte første skridt er, at man i Tyskland indfører priszoner, som vi har blandt andet har i Danmark, Norge, Sverige. Det vil betyde, at de høje sydtyske priser på grund af manglende elproduktion ikke overvæltes til andre dele af Tyskland eller Danmark og resten af Norden som i dag.

- For virksomheder i Danmark vil det betyde faldende elregninger, og det er derfor noget, vi vil bifalde, tilføjer han.

/ritzau/AFP