EU-politiker vil give penge og visum til russiske afhoppere

Polske Radek Sikorski foreslår, at afhoppere fra Ruslands hær skal tilbydes penge og arbejdstilladelse i EU.

Russiske soldater skal tilbydes et nyt liv i Europa, hvis de ønsker at forlade den russiske hær.

Det skriver den polske EU-parlamentariker Radek Sikorski på det sociale medie Twitter.

Han retter sin henvendelse mod EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Helt konkret foreslår han, at afhoppere fra det russiske militær skal tilbydes 3000 euro, hvis de forlader militæret. Det svarer til cirka 22.300 kroner.

Han foreslår også, at de skal tilbydes en treårig arbejdstilladelse i EU.

En stor andel af Ruslands soldater befinder sig i øjeblikket i og omkring Ukraine, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, har iværksat en invasion.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier har i de seneste dage meldt om, at træthed og manglende motivation er ved at brede sig blandt nogle af brigaderne.

På halvøen Krim, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014, kom der fra det russiske søværn meldinger om russiske soldater, der ikke længere ønskede at tage del i invasionen.

I en militærkonvoj, der strækker sig mere end 60 kilometer nord for Ukraines hovedstad, Kyiv, var der ifølge tænketanken meldinger om manglende feltrationer og trætte soldater.

I Institut for Krigsstudiers seneste afrapportering om konflikten i Ukraine, som kom sent onsdag aften dansk tid, står der dog ikke noget om trætte eller umotiverede soldater.

Men skulle de eksistere, byder Radek Sikorski dem velkommen i EU.

- På samme måde som Vesttyskland bød østtyskerne velkommen, da de kravlede over muren, skriver Sikorski på Twitter.

I årene fra 1961 til 1989 forsøgte flere end 100.000 indbyggere i Østtyskland at flygte over grænsen til Vesttyskland. Flere end 600 døde under flugtforsøgene, og af disse blev mindst 136 dræbt ved Berlinmuren.

Berlinmuren faldt den 9. november 1989, efter et år hvor mange mennesker allerede var flygtet, og presset på det kommunistiske styre i øst havde vokset sig massivt.

/ritzau/