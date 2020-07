EU-præsident: Aftale viser et handlekraftigt Europa

Aftalen handler om mere end penge. Den handler om arbejdere, deres familier og job, siger Charles Michel.

EU's aftale om en massiv genopretningsplan for unionens coronaramte økonomier viser, at de 27 medlemslande formår at stå sammen med en fælles tro på deres fremtid.

Det siger EU-præsident Charles Michel i kølvandet på en budgetaftale er faldet på plads tidligt tirsdag morgen.

- Denne aftale sender et tydeligt signal om, at Europa er handlekraftig, siger han på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det handler om meget mere end penge. Det handler om arbejdere og familier, deres job, deres helbred og deres velbefindende.

- Jeg tror, at denne aftale vil blive set som et afgørende øjeblik i Europas rejse, men den vil også sende os ind i fremtiden, siger han.

Det var først på femtedagen af topmødet, at alle 27 stats- og regeringschefer fra EU tidligt tirsdag morgen blev enige om, hvordan 13.580 milliarder kroner skal bruges de næste syv år.

Det svimlende beløb dækker over den syvårige budgetramme på knap 8000 milliarder kroner. Oven i er en helt ekstraordinær genopretningsfond på 5580 milliarder kroner, som coronakrisen har gjort nødvendig.

Den store konklusion fra mødet er, at landene i Sydeuropa fik de milliardtilskud, som de har ført kampagne for siden marts.

- Europa har som helhed nu en stor chance for at komme stærkere ud af krisen, siger Charles Michel ifølge Reuters.

- I dag har vi taget et stort skridt mod genopretning.

Aftalen skal ifølge EU-traktaten godkendes af Europa-Parlamentet. Desuden skal nationale parlamenter godkende, at indtægtsloftet midlertidigt hæves.

Topmødet er det første fysiske topmøde, efter at coronavirus i foråret lagde den bygning, hvor EU-møderne normalt afholdes, øde i flere måneder.

