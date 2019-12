EU-præsident: Klima er førsteprioritet på topmøde

Klimaneutralitet er et vigtigt mål, siger EU-præsident Charles Michel, som kalder det prioritet nummer et.

Charles Michel leder torsdag sit første topmøde som EU-præsident, når medlemslandenes stats- og regeringschefer samles om det runde bord i Bruxelles.

På hans arbejdsbord ligger en vanskelig opgave, som landene ikke kan blive enige om: Skal Europa være klimaneutralt i 2050, som et stort flertal af landene mener?

Spørgsmålet er det vigtigste på dagsordenen torsdag eftermiddag, erklærer EU-præsidenten på vej ind til flere møder inden selve topmødet, som begynder efter klokken 15.

- Klimaforandringerne er prioritet nummer et på mødet i eftermiddag. Jeg håber, at vi bliver enige om klimaneutralitet, siger han.

- Klimaneutralitet er et vigtigt mål, og det er et klart signal for Europas fremtid, siger Michel.

Polen, Tjekkiet og Ungarn har blokeret for en aftale om 2050-målet.

Indtil i efteråret gjorde Estland det samme, men det baltiske land har meddelt, at det er parat til at støtte en aftale.

Diskussionerne handler i høj grad om penge. Hvem skal betale for den grønne omstilling, så man kan opnå en balance mellem udledning og optag af CO2 i midten af dette århundrede.

Der skal oprettes en overgangsfond, som ifølge EU-Kommissionens formand skal mobilisere op til 100 milliarder euro af private og offentlige midler, til formålet.

Tjekkiet har åbent sagt, at landet er utilfreds med, at atomkraft ikke betragtes som en udledningsfri kilde til energi.

/ritzau/