EU-præsident mener at brexit-dødvande er overdrevet

Donald Tusks indtryk er, at "begge sider kun udviser god vilje" i forhandlingerne om britisk exit fra EU.

EU-præsident Donald Tusk mener, at det går bedre i exit-forhandlingerne med Storbritannien, end man tit får indtryk af.

- Mit indtryk er, at rapporterne om dødvandet mellem EU og Storbritannien er blevet overdrevet, siger Donald Tusk efter to dages topmøde i Bruxelles.

- Selv om fremskridtene ikke er tilstrækkelige, betyder det ikke, at der slet ikke er sket fremskridt, siger han.

Det var EU's chefforhandler, Michel Barnier, der efter femte runde i exit-forhandlingerne talte om et bekymrende dødvande i opgøret om penge.

Men Donald Tusk siger, at han nok ser mere optimistisk på exit-forhandlingerne end Barnier.

- Jeg mener ikke, at dette er det bedste øjeblik eller sted at diskutere retorik eller nuancer, siger EU-præsidenten.

Han forsikrer, at han er "helt på samme linje som Michel Barnier".

Men man kan beskrive status på forhandlingerne på mange forskellige måder, siger han.

Og Donald Tusks indtryk er, at "begge sider kun udviser god vilje" i forhandlingerne.

- Derfor er jeg måske i min retorik mere optimistisk end Michel Barnier. Men vi står også i forskellige roller, siger han.

- Michel Barnier er ansvarlig for forhandlingerne. Jeg er ansvarlig for vores sammenhold, men også for en god atmosfære og en positiv stemning.

På topmødet har EU27-lederne givet grønt lys til at begynde de interne forberedelser af de kommende forhandlinger om en overgangsordning efter exit og om en frihandelsaftale.

Men anden etape kan ifølge EU27-landene først gå i gang, når der er sket "tilstrækkelige fremskridt" i første fase af exit-forhandlingerne.

Først skal den økonomiske slutopgørelse således på plads. Og fremtidens rettigheder for EU-borgere i Storbritannien. Og forholdene på grænsen i Irland efter exit.

Tusk håber, at forhandlingerne om fremtidens forhold kan åbnes i december.

- Til det har vi måske også brug for en mere positiv fortælling, siger han.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, siger dog, at han ville have brugt ordet "dødvande" flere gange end Michel Barnier.

Men Juncker nedtoner samtidig udsigten til, at Storbritannien forlader EU i marts 2019 uden nogen exit-aftale. Et såkaldt "no deal"-scenarie.

- Vores arbejdshypotese er ikke et "no deal"-scenarie. Jeg ønsker en fair aftale med Storbritannien, siger han.

