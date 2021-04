EU-præsident planlægger topmøde om klima og Rusland

Pandemien er igen et punkt på dagsorden, men stats- og regeringscheferne skal også tale om Rusland og klima.

EU-præsident Charles Michel vil indkalde til EU-topmøde i Bruxelles 25. maj, skriver hans talsmand på Twitter.

Stats- og regeringscheferne i EU skal ifølge talsmanden diskutere pandemien, klimaet og Rusland.

Det seneste år har stats- og regeringscheferne haft en række møder på video. I marts var det planen, at de skulle have holdt et fysisk møde.

Men Michel valgte at ændre den plan, da smitten på det tidspunkt tog til over det meste af Europa.

/ritzau/