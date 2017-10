EU-præsident ser ingen EU-rolle i krisen om Catalonien

Angela Merkel opfordrer til løsninger, der bygger på den spanske forfatning, siger hun om krisen i Spanien.

EU har ingen rolle at spille som mægler i striden mellem det catalanske selvstyre og centralregeringen i Madrid.

Det siger EU-præsident Donald Tusk torsdag aften på et pressemøde under et EU-topmøde i Bruxelles.

- Der er ingen plads til nogen form for mægling eller internationale initiativer eller handling, siger Donald Tusk.

Han siger, at "der er ingen grund til at lægge skjul på, at situationen i Spanien er bekymrende".

EU-præsidenten er i løbende kontakt med Spaniens premierminister, Mariano Rajoy.

Men Tusk venter ingen diskussion på selve topmødet om krisen i Spanien, hvor Catalonien truer med at erklære sig selvstændig.

- Vi har alle vores egne følelser, meninger, bedømmelser. Men formelt set er der ingen plads til nogen EU-indblanding, siger Tusk.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger, at der er brug for løsninger, der bygger på den spanske forfatning.

Samtidig siger den hollandske premierminister, Mark Rutte, at krisen er "en intern spansk sag".

Den catalanske selvstyrepræsident, Carles Puigdemont, har opfordret til, at EU påtager sig rollen som mægler.

Men det har EU hele tiden afvist. I stedet opfordrer unionen til dialog internt i Spanien.

Desuden har EU fastslået, at den catalanske folkeafstemning søndag 1. oktober om uafhængighed var ulovlig ifølge den spanske forfatning.

Trods flere deadlines har Puigdemont stadig ikke klart sagt, om Catalonien er erklæret selvstændig eller ej.

Den spanske regering har reageret ved at oplyse, at den lørdag vil udløse artikel 155 i landets forfatning.

Den gør det muligt at sætte Cataloniens selvstyre ud af kraft.

