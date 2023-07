EU-præsident vil puste nyt liv i forhold til Tyrkiet

EU og Tyrkiet skal revitalisere deres forhold og samarbejde. Sådan lyder det mandag fra EU-præsident Charles Michel.

Udmeldingen kommer, efter at Charles Michel mandag aften mødte Tyrkiets præsident, Recep Erdogan. Det skete i Litauens hovedstad, Vilnius. Her er der i denne uge Nato-topmøde.

- Vi har udforsket mulighederne for at bringe samarbejdet mellem Tyrkiet og EU tilbage i forreste række og revitalisere vores forhold, skriver Charles Michel på Twitter efter mødet.

Mødet blev holdt i forbindelse med forsøget på at overbevise Tyrkiet om at slippe Sverige ind i Nato. Forud for mødet havde Erdogan til tyrkiske medier koblet et tyrkisk medlemskab af EU sammen med Sveriges adgang til Nato.

- Først må EU bane vejen for Tyrkiet, og derefter kan vi bane vejen for Sverige i Nato, ligesom vi gjorde med Finland, sagde Erdogan på et pressemøde i Istanbuls lufthavn før rejsen til Litauen.

Et tyrkisk EU-medlemskab vil dog tage lang tid at få på plads, og flere EU-lande er modstandere af det.

Charles Michel nævner ikke EU-medlemskab i sit tweet efter mødet.

Men han skriver, at han har inviteret EU-Kommissionen og EU's udenrigschef, Josep Borrell til at "fremlægge en rapport med henblik på at fortsætte på en strategisk og fremadrettet måde".

Dermed har Erdogan fået en slags anerkendelse fra EU af, at man bør arbejde på at styrket forholdet til Tyrkiet.

/ritzau/