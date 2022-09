EU: Putins mobilisering får russere til at forlade Rusland

Putins melding om delvis mobilisering har udløst protester i flere byer i Rusland. Og ifølge EU-Kommissionen er der oplysninger om, at russere forlader landet for at undgå at blive indkaldt til hæren.

- Vi holder øje med rapporterne om, at mange russere forlader landet illegalt. De tager toget, bilen eller et fly mod Tyrkiet, Serbien eller Emiraterne. Det er det, vi ser ske. Så den russiske befolkning stemmer med fødderne imod Putins politik, siger en talsmand for EU-Kommissionen.

Udviklingen rejser spørgsmålet om, hvorvidt EU skal begynde at tage imod russere, der vil undgå at blive en del af Putins militærmaskine. Dermed vil EU også kunne lette Ukraines kamp på slagmarken.

Talsmanden for EU-Kommissionen understreger, at situationen fortsat er helt ny.

Demonstrationerne opstod onsdag, efter at præsident Vladimir Putin i en tale annoncerede en mobilisering af landets reservestyrker. Op mod 300.000 soldater fra reserven skal sendes til Ukraine, lød det.

Derfor er det stadig et åbent spørgsmål, hvor stort omfanget vil blive, og hvordan EU og medlemslandene vil forholde sig til de flygtende russere.

- EU er i princippet solidariske med de russiske borgere, som har modet til at vise deres modstand mod regimet. Især når det gælder den ulovlige krig mod Ukraine, siger talsmanden.

- Vi føler også sympati med de russiske familier, som er bekymrede for deres sønner, brødre eller fædre, som bliver sendt afsted for at dø i en meningsløs krig. Det er noget, som EU-landenes ministre diskuterer.

Han understreger, at der allerede før krigens begyndelse har været løbende konsultationer med EU-landene om situationen. EU-Kommissionen skønner, at omkring 500.000 russere har forladt landet siden krigens start.

Men udviklingen efter Putins melding om delvis mobilisering er ny.

- Det er noget, vi så begynde at ske i går som et klart svar fra en del af den russiske befolkning på den seneste udmelding om mobilisering, siger talsmanden for EU-Kommissionen.

Han understreger, at EU arbejder på veje til at "vise solidaritet" med de russere, som vender sig imod Putins politik.

- Men den konkrete beslutning om visa-politik ligger hos medlemslandene. Og vurderingen af hver enkelt ansøgning om asyl er i hænderne på dem, som behandler disse menneskers sager ved grænserne, siger talsmanden.

Mere end 1300 personer er det seneste døgn blevet anholdt i Rusland i forbindelse med demonstrationer mod krigen i Ukraine. Det oplyser den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

OVD-Info har indsamlet oplysninger om demonstrationer fra 38 russiske byer. I hovedstaden Moskva og den næststørste russiske by, Sankt Petersborg, er der blevet anholdt henholdsvis mindst 502 og 524 personer.

Ifølge Reuters har Kreml torsdag fastholdt, at rapporterne om udvandring af unge mænd i den kampduelige alder er "overdrevne".

På spørgsmålet om, hvorvidt der er blevet udstedt indkaldelsespapirer til tilbageholdte demonstranter fastslår Kreml ifølge Reuters, at "det er ikke imod loven".

