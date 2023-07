EU-rapport: Lang vej til målsætning om genanvendte materialer

Med det nuværende tempo vil det blive svært at nå EU's mål om at fordoble andelen af materialer, der genanvendes, inden 2030.

Det fremgår af en ny særberetning, som Den Europæiske Revisionsret har udgivet mandag.

Revisionsretten har til opgave at holde øje med, hvordan EU's penge bliver brugt.

Medlemslandene har samlet set øget deres aktiviteter vedrørende deres omstilling til en cirkulær økonomi, siden EU-Kommissionen i 2015 kom med sin første handlingsplan, lyder det i rapporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der gøres imidlertid stadig kun langsomme fremskridt. Det tegner til at blive meget vanskeligt at opfylde EU's ambition om senest i 2030 at fordoble den andel af materialer, der genanvendes og kanaliseres tilbage til økonomien, skrives der videre.

Kommissionen kom med en ny handlingsplan i 2020. Det er i den, at fordoblingsmålet indgår.

Revisionsretten vurderer, at der kun er begrænset dokumentation for, at handlingsplanerne har gjort en forskel.

Det er på trods af, at EU mellem 2014 og 2020 dedikerede 10 milliarder euro til at hjælpe landene på vej i omstillingen til en cirkulær økonomi.

Det svarer til knap 75 milliarder kroner.

Finansieringen blev dog ikke målrettet effektivt, skriver Revisionsretten.

Den mest effektive måde at sikre mere genanvendelse er ved at ændre designet af produkter eller den måde, man producerer på.

Men EU-pengene blev "primært" brugt på affaldshåndtering, står der i særberetningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det nye budget, som strækker sig fra 2021 til 2027, er der kommet et større fokus på cirkulær økonomi.

Men landene kan fortsat vælge at bruge en "betydelig" del af EU-finansieringen på affaldshåndtering, skriver Revisionsretten.

Den anbefaler, at EU-Kommissionen forbedrer sin overvågning af omstillingen til cirkulær økonomi i medlemslandene.

Revisionsretten opfordrer også kommissionen til at overveje muligheder for at give større incitamenter til, at EU-midlerne bliver brugt på cirkulært design.

Cirkulær økonomi går ud på at genanvende mere og smide mindre væk. Det er blandt andet til gavn for miljøet.

Et eksempel på cirkulært design kan være en mobiltelefon, der nemt og billigt kan repareres eller opgraderes.

/ritzau/