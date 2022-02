EU: Rusland vil placere atomvåben i Hviderusland

Rusland vil placere atomvåben i Hviderusland, når en ændring af landets forfatning er på plads. Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, før møde med EU's forsvarsministre mandag.

- Vi ved, at Rusland vil placere atomvåben i Hviderusland, når den falske afstemning er afgjort. Det er en meget farlig udvikling, siger Josep Borrell.

Han har protesteret over for Hviderusland. Men forventningen er, at forfatningen bliver ændret, så Hviderusland ikke længere har status af kernevåbenfri stat.

EU's udenrigschef kalder afstemningen "falsk" med henvisning til, at Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, har et jerngreb om magten i landet.

- Jeg har protesteret over afstemningen og over Hvideruslands aggression over for Ukraine, siger Josep Borrell.

Ifølge flere russiske nyhedsbureauer har et flertal i Hviderusland ved folkeafstemningen søndag stemt for at ændre landets forfatning og droppe Hvideruslands status som en kernevåbenfri stat.

Bureauerne citerer Hvideruslands valgkommission for, at 65,2 procent angiveligt har stemt for den nye forfatning.

Udfaldet åbner for, at der igen kan blive opstillet atomvåben på Hvideruslands territorium. Det har der ikke været siden Sovjetunionens fald.

Afstemningen kommer på et tidspunkt, hvor Lukasjenko har tilladt Rusland at angribe Ukraine fra Hviderusland. Lukasjenko er nær allieret med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

I en tale ved et valgsted søndag sagde den hviderussiske præsident, at han kan bede Rusland om at igen at sende atomvåben til Hviderusland.

- Hvis I (Vesten, red.) indsætter atomvåben i Polen eller Litauen ved vores grænser, vil jeg bede Putin om at give vores atomvåben tilbage uden betingelser, sagde han.

Forud for søndagens folkeafstemning havde Vesten erklæret, at resultatet af afstemningen ikke vil blive anerkendt med henvisning til præsidentens undertrykkelse af demokratiet.

De vedtagne forfatningsændringer søndag vil også give Lukasjenko mulighed for at blive på posten indtil 2035 og give ham livslang beskyttelse mod retsforfølgelse.

Præsidenten og hans partistøtter får samtidig en række nye beføjelser til at regere landet med.

Før folkeafstemningen meddelte EU, at man vil udstrække en række af de sanktioner, der rammer Rusland, til også at ramme Hviderusland. Det sker, fordi landet har bistået Rusland med angrebet på Ukraine.

/ritzau/