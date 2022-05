EU rykker tættere på stop for russisk olie

Ifølge Tysklands forbundskansler arbejder alle EU-lande konstruktivt for at nå til enighed om olieembargo.

Mere end tre uger er der gået, siden EU-Kommissionen fremlagde sit udspil til den sjette sanktionspakke.

Hidtil har EU-landene ikke kunnet enes om den afgørende del af pakken: et stop for russisk olie. Men forud for et ekstraordinært EU-topmøde i denne uge i Bruxelles er der nu bevægelse.

Et kompromisforslag kan betyde, at EU-landene udfaser russisk olie leveret via skibe inden for otte måneder. Til gengæld undtager man indtil videre olie leveret i rørledninger. Det vil være en stor hjælp for Ungarn, der hidtil har været den skarpeste modstander af en hurtig udfasning af russisk olie.

Ungarn henviser til, at man er dybt afhængig af russisk olie gennem rørledninger og ikke har adgang til havne, der kan levere olie fra andre nationer.

På vej ind til det ekstraordinære topmøde er Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, optimistisk i forhold til at nå en aftale.

- Alt, hvad jeg hører, peger i retning af, at vi når til enighed, siger Olaf Scholz.

Han peger på, at landene arbejder konstruktivt for at nå i mål med en aftale.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, var mere forsigtig ved ankomsten. Hun tror ikke på et gennembrud på selve det ekstraordinære topmøde, der varer to dage.

- EU-Kommissionen og det franske formandskab har arbejdet intensivt i de seneste dage på at fremme dagsordenen. Vi er der ikke endnu, men sagen er helt sikkert modnet, siger Ursula von der Leyen.

Hun forventer dog, at der bruges mere tid, før EU er klar til at gennemføre en embargo mod russisk olie.

- Mine forventninger er lave i forhold til at løse sagen inden for de næste 48 timer. Men jeg er overbevist om, at der er en mulighed derefter.

- Vi har en nøgle til succes: Det er solidaritet med Ukraine og enighed i EU, siger Ursula von der Leyen.

Hvis EU-landene enes om at undtage russisk olie, der leveres via rørledninger, vil to tredjedele af russisk olie, fortsat være omfattet af embargoen.

Målet ventes derefter at blive at hjælpe først og fremmest Ungarn, men også Slovakiet og Tjekket med at finde andre løsninger i stedet for russisk olie leveret via rørledninger.

Men der kan blive tale om en overgangsperiode på tre år, før den del af den russiske olie vil blive udfaset. Og der venter fortsatte forhandlinger, før den endelige model er på plads.

/ritzau/