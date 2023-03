EU sender milliarder til Tyrkiet og Syrien efter jordskælv

Der er stadig et enormt behov for international hjælp til Tyrkiet og Syrien, efter at de to lande i februar blev ramt af alvorlige jordskælv.

Det siger Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen, mandag i Bruxelles. Her er hun sammen med Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, vært for en donorkonference.

- Flere end 48.000 er døde. Tusinder er fortsat savnede. Millioner er hjemløse, siger von der Leyen om situationen i Tyrkiet og Syrien.

- Behovet for hjælp til de overlevende er stadig massivt og skal håndteres med hast. Vi skal hjælpe de overlevende med at genopbygge deres liv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er blandt andet brug for penge til at bygge nye skoler og hospitaler samt boliger til de mange, som katastrofen har gjort hjemløse.

Kritisk infrastruktur er også blevet ødelagt, og virksomheder har brug for kapital for at kunne starte op igen og tilbyde arbejdspladser, lyder det videre fra EU-chefen.

Derfor vil EU-Kommissionen sende én milliard euro - knap 7,5 milliarder danske kroner - til Tyrkiet.

Syrien vil modtage 108 millioner euro i humanitær bistand. Det svarer til lidt over 800 millioner kroner.

Derudover vil der være individuelle bidrag fra EU's medlemslande samt de mange andre deltagere på mandagens donorkonference.

Det er blandt andet nabolande til EU og europæiske banker, der er inviteret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sverige, som i første halvdel af 2023 har EU-formandskabet, vil sende 500 millioner svenske kroner afsted til de katastroferamte lande. Det siger Ulf Kristersson på konferencen.

- Udfordringen med at genopbygge kan ikke overdrives. Arealet af de ramte områder i Tyrkiet og Syrien svarer til hele Belgien og Holland. Hele byer og lokalsamfund skal bygges på ny.

- Vi har fortsat ikke præcise tal for de fysiske ødelæggelser, men omfanget er stort. Den økonomiske indvirkning vil være ødelæggende og langsigtet, siger den svenske statsminister.

Donorkonferencen afsluttes mandag eftermiddag. Derefter vil det blive offentliggjort, hvor mange penge der er blevet samlet ind.

/ritzau/