EU ser en vigtig ny udvikling i Ukraine-konflikten

Bruxelles opfordrer til hurtige tiltag efter Paris-topmøde, som vil sikre et stop for kampe.

EU byder det velkommen, at der er taget "vigtige skridt" frem mod en løsning af den russisk-ukrainske konflikt ved et topmøde i Paris.

Men Bruxelles opfordrer til hurtige tiltag, som vil sikre et stop for kampe i det østlige Ukraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Ukraines leder, Volodymyr Zelenskij, nåede under forhandlinger i det franske præsidentpalæ til enighed om en våbenhvile. Ved topmødet var præsident Emmanuel Macron og forbundskansler Angela Merkel mæglere.

Også i 2015 indgik Rusland og Ukraine en aftale om våbenhvile, men inden længe lød skudsalverne i det østlige Ukraine igen.

Mødet fandt sted inden for rammen af det såkaldte ”Normandiet Formatet”. Det forrige møde i denne sammenhæng var helt tilbage i 2016.

- Det er vigtige fremskridt og parternes genoptagede møder har stor betydning. Hvis beslutningerne føres ud i livet hurtigt, vil det have direkte positive følger for de mennesker, som bor i det østlige Ukraine - på begge sider af frontlinjen, siger en talsmand for EU.

Talsmanden for EU siger, at den nye dynamik åbner et vindue, som måske kan føre til, at begge parter fører fredsaftalen fra Minsk ud i livet.

EU har længe insisteret på, at aftalen fra Minsk skal implementeres fuldt og helt, før det kan normalisere relationerne til Rusland.

EU's økonomiske sanktioner mod Rusland på grund af landets rolle i Ukraine-konflikten ventes at blive forlænget i endnu seks måneder ved EU-topmødet i Bruxelles senere i denne uge.

Zelenskij blev indsat som landets præsident i maj og lovede sine vælgere at arbejde for et gennembrud i den anspændte situation i Østukraine.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine brød for alvor ud i marts 2014, da Rusland annekterede halvøen Krim.

