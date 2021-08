EU ser omstridt polsk medielov som et negativt signal

EU kritiserer den endnu ikke vedtagne medielov i Polen. En lov, som har været med til at skabe splid og kaos i den polske regering.

Vera Jourová, vicepræsident for EU-Kommissionen med særlig fokus på værdier og gennemsigtighed, siger torsdag, at der er behov en EU-lov om pressefrihed.

- Mediepluralisme og forskellige meninger er noget, som stærke demokratier byder velkommen og ikke kæmper imod, skriver hun på Twitter.

- Udkastet til den polske medielov sender et negativt signal. Vi har brug for en lov om pressefrihed i hele EU for at opretholde pressefriheden og understøtte retsstatslige principper.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medieloven blev godkendt onsdag aften i Polens underhus. Loven skal stramme reglerne om udenlandsk ejerskab af polske medier.

Modstandere af loven mener, den er lavet for at kvæle tv-stationen TVN24. Stationen er kritisk over for Polens regering. TVN24 er ejet af det amerikanske medieselskab Discovery.

Lovforslaget er nu sendt videre til behandling i parlamentets andet kammer, senatet.

Får forslaget flertal her, mangler kun den polske præsidents underskrift.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, afviser, at forslaget er rettet mod TVN24.

- Vi har ingen intentioner i forhold til nogen specifik tv-kanal, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det handler kun om at stramme lovgivningen, så der ikke opstår en situation, hvor selskaber uden for EU køber medier i Polen.

Loven har været med til at skabe så meget ballade, at et af partierne i den polske koalitionsregering onsdag trak sig fra samarbejdet.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at regeringen kollapser helt. Ifølge nyhedsbureauet AFP vil det nemlig kræve et mistillidsvotum.

Derfor kan det konservative parti Lov og Retfærdighed (PiS) muligvis fortsætte som mindretalsregering.

/ritzau/