EU skal overvåge franske strande ved Den Engelske Kanal

EU's grænseagentur sætte fly ind, der skal overvåge Frankrigs nordlige kyst for at standse migranter.

EU's grænseagentur, Frontex, skal fra den 1. december hjælpe med at overvåge den franske kystlinje ved Den Engelske Kanal med fly.

Det siger Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, søndag efter et møde med ministre, der er ansvarlige for migranter, fra Tyskland, Holland og Belgien i den nordfranske by Calais.

- Det vil flyve dag og nat over et område fra Frankrig til Holland, siger indenrigsministeren.

Fra Calais og andre steder i det nordlige Frankrigs kystområde begiver mange migranter sig ud på kanalen for at komme til Storbritannien.

Det var netop denne situation, der blev diskuteret på mødet.

Briterne blev udelukket fra mødet, efter at regeringerne i London og Paris er raget uklar med hinanden i sagen om migranterne.

Hele sagen fik ny aktualitet i onsdags. 27 migranter omkom i kanalen, da deres gummibåd kæntrede.

Under søndagens møde skulle Darmanin have haft drøftelser med den britiske indenrigsminister, Priti Patel.

Efter onsdagens katastrofe lovede begge lande at samarbejde om at løse krisen.

Men inden for 48 timer gik det galt. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beskyldte den britiske premierminister, Boris Johnson, for at være "useriøs".

Det skete, fordi Boris Johnson gav Frankrig hele skylden for problemerne og offentliggjorde et brev, han skrev til Macron, inden Macron havde modtaget det.

Efter mødet søndag sagde Gérald Darmanin, at Storbritannien bliver nødt til at påtage sig ansvar for krisen og gøre sig selv mindre tiltrækkende for migranter.

- Vi vil ikke holdes som gidsler af britisk indenrigspolitik, sagde Darmanin.

Han tilføjede, at søndagens møde ikke var anti-britisk. Ministeren sagde også, at den britiske tone privat ikke er som den offentlige.

Frankrig vil, sagde han, samarbejde med briterne. Men forhandlingerne skal være seriøse.

Frankrig har tidligere sagt, at britiske arbejdsgivere ansætter migranter, og det er med til at tiltrække dem.

De begiver sig ud på den farlige tur over kanalen. Menneskesmuglere hjælper dem.

I år er anslået 26.000 migranter illegalt rejst til Storbritannien fra Frankrig.

- Hvis migranter kommer til Calais, Dunkirk eller det nordlige Frankrig, så er det fordi, de er tiltrukket af England. Særligt arbejdsmarkedet, hvor de kan arbejde uden at identificere sig, siger Darmanin.

/ritzau/Reuters