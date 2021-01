EU skubber på for fælles vaccinepas og kvikkere vaccination

Til sommer skal 70 procent af EU's voksne befolkning være vaccineret, lyder opfordring fra EU-Kommissionen.

Mens der flere steder i Europa arbejdes på nationale vaccinepas, der skal åbne døre i et ellers lukket Europa, søger EU-Kommissionen at sætte skub i et fælles projekt. Et pas med gyldighed i alle landene.

Man sigter imod, at medlemslandene inden udgangen af januar skal nå til enighed om en kollektiv model.

- En fælles tilgang med troværdige, pålidelige og verificerbare certifikater vil gøre, at folk kan bruge deres registrering i andre EU-lande. Det vil også åbne døre for andre brugere. Det vil bidrage til, at man kan ophæve restriktioner, siger EU-Kommissær Margaritis Schinas under præsentationen.

Der er voldsomt varierende holdninger til vaccinepas. Grækerne var først ude med idéen for at få gang i turismen. Andre opfatter et pas som et uønsket pres for vaccination. Det er frivilligt, om man ønsker at blive vaccineret.

- Kommissionen arbejder sammen med medlemslandene om vaccinecertifikater i overensstemmelse med EU's lov om databeskyttelse.

- En fælles tilgang vedtages inden udgangen af januar 2021, så medlemslandenes certifikater hurtigt vil kunne bruges i sundhedssystemer i hele EU og uden for EU, hedder det i en meddelelse fra EU-Kommissionen.

I Danmark arbejder Sundheds- og Ældreministeriet på et vaccinepas. Det bekræftede ministeriet ifølge DR i sidste uge.

Flere har efterfølgende kritiseret det, blandt andet Dansk Industri, som i stedet efterlyser et coronapas. Det skal omfatte information om tidligere smitte og resultat af coronatest. Det skal altså indeholde flere oplysninger.

Europa-Parlamentets største gruppe, konservative EPP, støtter en model som præsenteret af EU-Kommissionen i dag.

Partileder Manfred Weber siger i et videointerview med en gruppe journalister tirsdag, at den kollektive model er vigtig for at "undgå fragmentering" i Europa.

- Vi skal forberede det. Det haster godt nok ikke lige nu, da få har chancen for at blive vaccineret. Men vi ved alle, hvordan EU fungerer, derfor skal vi diskutere det i dag, så vi er klar til påske og sommeren, siger Weber.

EU-Kommissionen forsøger samtidig at sætte mere fart i udrulningen af vacciner.

- Vi har brug for et stabilt og hurtigt tempo i vaccinationerne. Det er ikke et kapløb mod hinanden. Men mod tiden. I Europa har vi valgt at basere det på sikkerhed, siger Schinas.

Mens Danmark tørster efter flere vacciner, er der andre EU-lande, som ikke har brugt de vacciner, som de får leveret fra de to producenter, som foreløbig har fået en betinget markedsgodkendelse.

I "marts 2021 skal mindst 80 procent af borgerne over 80 år og 80 procent af sundhedspersonalet være vaccineret", lyder appellen fra Kommissionen.

Samtidig bør EU-landene snarest sætte fart i sekventeringen af positive coronaprøver. Det betyder, at man typebestemmer de positive svar for forskellige varianter af virus.

Kommissionen vil have en sekventering på "mindst 5 procent og helst 10 procent". I Danmark sekventeres alle positive prøver.

Dermed kan man se, om det eksempelvis er den mere smitsomme variant B117, som fortsat vækker bekymring over hele EU.

- Vi sekventerer nu alle positive prøver. Vi er på fuld skala, sagde Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør hos Statens Serum Institut (SSI), i weekenden.

Det er EU-Kommissionens opfordring til EU-landene, at 70 procent af de voksne borgere i EU er vaccineret senest til sommer.

Derfor arbejder man sammen med landene og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om at øge kapaciteten for produktion af vacciner så meget som muligt, oplyser EU-Kommissionen.

