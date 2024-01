EU: Slut med misvisende klimapåstande på produkter

Forbrugerne skal med et nyt EU-direktiv beskyttes mod misledende påstande om klimavenlige produkter og greenwashing.

Christel Schaldemose (S) fortæller, at lovgivningen er meget konkret.

- Vi forbyder simpelthen virksomhederne at påstå, at deres maskiner og produkter kan en hel masse ting, hvis ikke de kan det.

- Hvis man påstår, at det eksempelvis er klimaneutralt eller CO2-neutralt, så skal det kunne dokumenteres, siger hun.

EU-Parlamentet har onsdag bestemt, at generiske klimapåstande og anden vildledende marketingtricks skal bandlyses.

Enhedslistens EU-parlamentsmedlem, Nikolaj Villumsen, er også tilfreds med direktivet.

- Helt grundlæggende har vi brug for klimahandling, ikke for løgn og latin.

- Det er vigtigt både for forbrugerne, men også for klimaet, at man ved, om et produkt reelt er grønt, eller om det er humbug, siger han.

I en pressemeddelelse skriver parlamentet, at kun mærkater eller labels, som har en godkendt certificering eller er etableret af offentlige myndigheder fortsat vil være tilladt.

Af generiske klimapåstande nævnes labels, hvor der uden bevis eller belæg står ”miljøvenligt”, ”naturligt”, ”bionedbrydeligt”, ”klimaneutralt”.

Parlamentsmedlemmet Kira Marie Peter-Hansen (SF) bringer et dansk eksempel på banen.

- Vi ser et tiltagende antal af retssager. I Danmark har vi den med Danish Crown. Men også rundt i Europa er der mange sager, hvor forbrugere mener, at de bliver vildledt af produkterne.

- Så det er godt, at vi får nogle klare regler for, hvad der gør, at man kan definere produkter som grønne, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Der er tale om en dansk retssag, hvor Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen har lagt sag an mod Danish Crown.

Det sker på baggrund af en kampagne fra 2020, hvor Danish Crown mærkede deres kød som "klimakontrolleret gris" og at "dansk gris er mere klimavenligt, end du tror". Afgørelsen i sagen ventes at falde til februar.

Når direktivet er godkendt formelt hos EU-Ministerrådet, bliver det lov, og EU-medlemslandene vil have 24 måneder til at implementere det i national lovgivning.

Greenwashing er vildledende markedsføring, hvor eksempelvis produkter bliver præsenteret som mere grønne og klimavenlige, end de egentlig er.

/ritzau/