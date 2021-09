EU-snak om forsvar kan føre til ny debat om dansk forbehold

En EU-hær er ikke nært forestående.

Heller ikke, selv om EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag slog fast, at der er brug for en europæisk forsvarsunion.

For budskabet handler om meget mere end militær. Det forklarer Margrethe Vestager, som er ledende næstformand i EU-Kommissionen.

- Vi ønsker en diskussion om en forsvarsunion, som er mere end den gamle diskussion om en EU-hær.

- Den hest har været trukket af stalden mange gange, og det vil ikke være tilstrækkeligt at have den diskussion. Der skal meget mere til, hvis man vil adressere de trusler, vi står over for i dag, siger hun.

Margrethe Vestager peger på, at EU-Kommissionen gerne vil have en mere moderne diskussion om EU's forsvar. Og den mere moderne diskussion indeholder elementer som cybersikkerhed og deling af efterretninger.

Derfor er det ikke nok at tale om, hvorvidt der skal være en EU-hær eller ej. Og en EU-hær er ikke øverst på dagsordenen.

- Jeg tror personligt, at vi er et pænt stykke fra en EU-hær, siger hun.

Ursula von der Leyen nævnte onsdag behovet for en forsvarsunion, da hun holdt sin tale "Unionens tilstand 2021" i EU-Parlamentet i Strasbourg, Frankrig.

Hun afstod fra specifikt at nævne det kontroversielle emne om en EU-hær.

Ursula von der Leyen lagde fokus på, at der både er cybertrusler og våbenkapløb i rummet. Samlet set er der derfor behov for, at "Europa tager skridtet op på næste niveau", som hun udtrykte det.

Diskussionen om en forsvarsunion er fortsat på et tidligt stadie, og der vil næste år være et topmøde, hvor Europas forsvarspolitik bliver omdrejningspunktet.

Her får EU's stats- og regeringsledere mulighed for at drøfte, hvordan EU's forsvarspolitik skal se ud i fremtiden.

Margrethe Vestager forventer, at diskussionen om det danske forsvarsforbehold får nyt liv som følge af den kommende snak om EU's forsvarspolitik.

Det danske forsvarsforbehold betyder, at Danmark står uden for samarbejdet om forsvar i EU-regi.

Men det kan altså igen komme til debat. Og Morten Løkkegaard, som er medlem af EU-Parlamentet for Venstre, håber, at de nye diskussioner kan være med til at "kvalificere debatten" i Danmark.

- Jeg tror slet ikke, at det er gået op for os alle endnu, at vi er midt i en cyberkrig. Det er det udtryk, der bliver brugt af eksperter på det her område.

- Vi kan godt tale EU-hær. Men det er ikke det interessante. Det interessante er den konkrete trussel, vi står midt i. Og så må vi kigge på det helt indlysende, at det er noget, vi skal samarbejde meget mere om.

- Det fører til, at vi er nødt til at tage en fornyet og aktualiseret diskussion om vores forsvarsforbehold, siger han.

/ritzau/