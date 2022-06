EU søger væk fra russisk gas og laver aftale med Israel

Ny aftale vil for første gang betyde, at Israel kan levere en "betragtelig" mængde gas til Europa, lyder det.

EU ventes onsdag at indgå en aftale om levering af gas fra Israel.

Det skal efter planen ske ved en energikonference i den egyptiske hovedstad, Kairo. Det oplyser det israelske energiministerium.

EU anser Israel som et god ny gaskilde, på et tidspunkt hvor unionen forsøger at gøre sig uafhængig af gas fra Rusland.

Aftalen vil for første gang tillade, at Israel eksporterer en "betragtelig" mængde gas til Europa. Det oplyser det israelske ministerium.

Embedsfolk oplyser, at den israelske gas ventes først at blive sendt til Egypten. Herfra vil det blive eksporteret til det europæiske marked.

Den nye aftale skal underskrives af EU, Israel og Egypten.

De israelske gasfelter ligger ud for Israels vestkyst umiddelbart syd for Cypern i den sydøstlige del af Middelhavet.

Det er Ruslands krig i Ukraine, der har fået EU til at lede efter alternativer til russisk gas. Rusland indledte sin invasion den 24. februar.

Rusland er en af verdens største eksportører af gas. Krigen i Ukraine har dog fået mange lande til at kigge mod nye gaskilder.

I slutningen af maj meddelte det russiske energiselskab Gazprom, at det ville indstille leverancen af gas til danske Ørsted.

Gazprom besluttede, at man ville lukke for hanerne, fordi Ørsted afviste at leve op til et russisk krav om betaling i rubler. Ifølge Ørsted har selskabet aldrig været forpligtet til at følge sådanne krav.

Tirsdag oplyste Gazprom, at selskabet ville sænke transporten af russisk gas via Nord Stream til Europa med omkring 40 procent. Det skyldes forsinkelser i reparationer af rørledningen, der løber fra Rusland til Tyskland.

Det fremgik ikke umiddelbart, om der blot er tale om en midlertidig sænkning eller en mere permanent af slagsen.

/ritzau/Reuters