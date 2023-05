EU står økonomisk stærkt og er nu mindre bekymret for recession

Frygten for en recession i EU aftager. Det vurderer EU-Kommissionen. Onsdag fremlagde EU-Kommissionen sin forårsprognose. Den lægger op til en vækst på 1,0 procent i 2023. Og 1,7 procent i 2024.

Samtidig forventer man, at inflationen i EU vil ende på 6,7 procent i 2023. Og næste år falde til et mere overskueligt niveau på 3,1 procent i 2024.

Ifølge ledende næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis står EU's økonomi dermed forbavsende stærkt. Også selvom Ruslands fortsætter invasionen af Ukraine.

- Energipriserne er faldet markant, og et stærkt arbejdsmarked med rekordlav arbejdsløshed har hjulpet med at styrke vores økonomiske modstandsdygtighed, siger Valdis Dombrovskis.

Trods optimismen opfordrer EU-Kommissionen dog hovedparten af EU-landene til at stramme finanspolitikken efter flere år med et højt forbrug på grund af corona og høje energipriser.

Dansk økonomi er dog så stærk, at EU-Kommissionen blot opfordrer Danmark til at fortsætte den økonomiske politik. Kun fem lande i EU får den anbefaling. Ud over Danmark er det blandt andet Sverige.

/ritzau/