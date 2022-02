EU står samlet om sanktioner mod Rusland

EU-landene har igen bekræftet hinanden i, at der kommer omfattende sanktioner mod Rusland, hvis landet invaderer Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter et topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union.

- Der er enighed om, at der skal komme en kraftig modreaktion, hvis der sker en invasion af Ukraine fra Ruslands side, siger Mette Frederiksen.

Udmeldingen kommer, på et tidspunkt hvor der torsdag og fredag har været forskellige meldinger om offensiver i det østlige Ukraine.

Ukraine har beskyldt russiskstøttede separatister for at stå bag angreb i Donbass-regionen. Omvendt har Rusland også beskyldt Ukraine for at udføre angreb.

Det ligger fast, at en egentlig russisk invasion vil udløse sanktioner fra EU og USA. Men det er fortsat uklart, om sanktionerne også kan blive taget i brug ved mindre angreb.

- Sanktioner har været under udarbejdelse i et stykke tid sammen med vores nære allierede USA. Vi kommer ikke til at gå i detaljer med sanktionerne. Men det har selvfølgelig været diskuteret i de her dage, siger Mette Frederiksen.

Lederne for de 27 EU-landene havde på et uformelt møde torsdag mulighed for at høre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, udlægge deres opfattelse af Putins intentioner. De to regeringsleder har i de seneste uger besøgt Putin i Moskva.

Det uformelle møde mellem EU-lederne var med til at styrke sammenholdet mod "et stadig mere aggressivt Rusland", siger Mette Frederiksen.

- Den gennemgående stemning og røde tråd er en alvor og en meget stor enighed. Nok også en større enighed, end Putin havde forventet. Det gælder både i EU-sammenhæng og i Nato-sammenhæng.

- Vesten skal stå sammen i en situation som denne her, og vi skal også finde svarene i fællesskab, og det er lykkes rigtig godt, siger Mette Frederiksen.

USA's præsident, Joe Biden, har udtalt, at han frygter en russisk invasion af Ukraine inden de kommende dage. Til det siger Mette Frederiksen:

- Jeg vil sige det på den måde, at alle advarselslamper blinker. Og vi følger situationen rigtig, rigtig tæt. Vi har et øget beredskab i Nato og i Danmark, og det har vi ikke uden grund, siger Mette Frederiksen.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) fortalte efter Udenrigspolitisk Nævns møde fredag, at fregatten "Esbern Snare" nu trækkes hjem fra Guineabugten ud for Vestafrikas kyst.

Den skal i stedet indgå i det beredskab, som Nato har bedt Danmark bidrage til i forbindelse med Ukraine-konflikten.

/ritzau/