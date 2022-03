EU starter undersøgelse af aftale mellem Google og Facebook

EU's konkurrencemyndigheder har fredag åbnet en undersøgelse af en aftale om onlinereklamer, som Google og Meta, som ejer Facebook, indgik i 2018.

Aftalen, der er blevet kaldt "Jedi Blue", skal undersøges for, om den har svækket andre selskaber, der laver onlinereklame, og skadet konkurrencen til skade for forbrugerne i EU.

- Via den såkaldte "Jedi Blue"-aftale mellem Google og Meta, kan en teknologi, der er i konkurrence med Googles Open Bidding-teknologi, være blevet udset som et mål med det formål at svække den og udelukke den fra markedet for onlinereklamer på udgiveres hjemmesider og på apps, siger Margrethe Vestager, der er konkurrencekommissær i EU.

Google og Facebook forsvarer fredag aftalen.

- Beskyldningerne mod denne aftale er falske. Det er en offentligt dokumenteret, konkurrencevenlig aftale, der gør Facebook Audience Network (FAN) i stand til at deltage i vores Open Bidding-program sammen med dusinvis af andre selskaber, siger Google i en udtalelse.

Facebook mener, at aftalen har været god for konkurrencen.

- Metas ikke-eksklusive aftale med Google og de lignende aftaler, vi har med andre platforme har været med til at øge konkurrencen for reklameplacering, lyder det i en udtalelse fra Meta.

De britiske konkurrencemyndigheder undersøger også aftalen, og EU har planer om at arbejde tæt sammen med dem.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at aftalen ifølge anklagerne har haft til formål at ødelægge konkurrencen ved at manipulere med de reklameauktioner, der via et meget sofistikeret system afgør, hvilke reklamer der vises på hjemmesider.

Margrethe Vestager skriver på Twitter, at EU-Kommissionen har startet en undersøgelse af aftalen.

- Målet kan have været at ramme reklameteknologi, der er i konkurrence med Google i et forsøg på at svække det og ekskludere det fra at vise reklamer på udgiveres hjemmesider og apps, skriver hun om den aftale, der undersøges.

/ritzau/Reuters