EU stopper stor fusion: Den kan true Europas energisikkerhed

Med et veto forbyder EU to sydkoreanske giganter at skabe skibsværft med monopol på LNG-tankskibe.

EU blokerer torsdag for, at to sydkoreanske giganter inden for skibsbyggeri smeltes sammen til ét selskab.

Det europæiske veto bygger på frygten for, at det vil forstyrre fremtidige leverancer af skibe, der kan fragte flydende naturgas (LNG).

Det er en trussel mod europæisk energisikkerhed ifølge EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

- De ville have skabt en dominerende position med det nye fusionerede selskab og reduceret konkurrencen på verdensmarkedet for LNG-tankskibe, hedder det.

Torsdagens veto kommer to år efter et lignede veto over for Indiens Tata Steel og Tysklands ThyssenKrupp. Og det er tre år efter, at kommissionen bremsede en fusion mellem den togproducerende enhed i Siemens og franske Alstom.

- Set ud fra er de negative konsekvenser af fusionen og fraværet af midler til at rette op på det, så besluttede kommissionen at blokere for fusionen, siger Vestager.

Hvis fusionen var blevet til noget, så ville det nye selskab sætte sig på to tredjedele af markedet for LNG-tankskibe. En position, som ville blive endnu mere dominerende i fremtiden, vurderer EU-Kommissionen.

Der er en stigende energikrise i Europa, og EU er opsat på at finde andre veje til ikke at være så afhængig af naturgas fra Rusland.

Det er blandt andet frygten for, at Rusland vil udnytte to gasledninger, der forsyner Tyskland og andre EU-lande, til at afpresse europæerne. Den ene af gasledningerne, Nord Stream 2, er endnu ikke sat i gang.

Den afventer EU-Kommissionen tilladelse. Samtidig er der opstået spændinger mellem EU, USA og Nato over for Rusland om Ukraine.

/ritzau/AFP