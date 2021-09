EU-stormagter presser Iran for at forhandle atomaftale

Tyskland og Frankrig presser onsdag Irans nye regering for hurtigst muligt at vende tilbage til forhandlinger om en atomaftale. De blev sat på pause i forbindelse med det iranske præsidentvalg i juni.

- Vi opfordrer på det kraftigste Iran til at vende tilbage til forhandlingsbordet på konstruktiv vis og så snart som muligt, siger en talsmand for det tyske udenrigsministerium.

- Vi er klar til det, men tidsvinduet vil ikke være åbent på ubestemt tid, lyder det fra Tyskland.

Også den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har i en telefonsamtale med sin iranske kollega bedt om, at iranerne "omgående" vender tilbage til forhandlingerne.

Det fremgår af en meddelelse fra det franske udenrigsministerium onsdag.

- Ministeren understregede vigtigheden af og det akutte i en omgående genoptagelse af forhandlingerne, der har været afbrudt af Iran siden juni, lyder det.

Det seneste møde fandt sted 20. juni. To dage inden var den konservative Ebrahim Raisi blevet valgt til præsident i Iran.

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår møderne skal genoptages.

Iran meddeler ifølge nyhedsbureauet AFP, at der formentlig vil gå to-tre måneder.

- Vi forsøger ikke at flygte fra forhandlingsbordet, sagde den nye iranske udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, til iransk tv tirsdag aften.

Atomforhandlingerne i den østrigske hovedstad, Wien, er kun en af flere ting på en travl dagsorden, forklarer han.

- Den anden part er fuldt ud klar over, at det kræver to til tre måneder for en ny regering at komme på plads og begynde at tage beslutninger, siger han.

Forhandlingerne gik i gang i april. Her forsøger Iran sammen med blandt andre USA, Frankrig og Tyskland at blive enige om betingelserne for at vende tilbage til den atomaftale, der blev indgået i 2015.

USA's tidligere præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen i 2018. Han genindførte skrappe sanktioner mod Iran. Efterfølgeren, Joe Biden, vil have USA tilbage i aftalen.

Iranske regeringsembedsmænd har tidligere givet udtryk for, at Raisi forventes at indtage en hårdere kurs i forhandlingerne end den tidligere regering.

De øvrige lande er stærkt bekymrede over, at Iran gradvist har øget sine atomaktiviteter og nu beriger uran i en langt højere grad end tilladt i aftalen.

Iran har i årevis afvist, at uranberigelsen skal bruges atomvåben. Det er udelukkende til brug i landets energisektor, siger Iran.

/ritzau/Reuters