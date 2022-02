EU straffer russiske hærchefer med økonomiske sanktioner

EU har onsdag besluttet sig for at straffe en række russiske militære topfolk med sanktioner.

Blandt de sanktionerede er både ministre, hærchefer og højtstående embedsfolk.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

For dem, der bliver mødt med den økonomiske straf, betyder det, at de vil få indefrosset alle de penge, som de har stående i EU-lande. Det er for eksempel, hvis de har penge på en bankkonto i et EU-land.

Personerne bliver også ramt af et strengt visumforbud. Det betyder, at de ikke kan rejse i EU-lande.

Sanktionerne bliver indført, fordi EU er utilfreds med, at den russiske regering har valgt at anerkende og åbne diplomatiske forbindelser med Luhansk og Donetsk.

De to områder er selvudnævnte folkerepublikker, men betragtes i Vesten som en del af Ukraine. De løsrev sig og erklærede sig for selvstændige i 2014.

Blandt de sanktionerede er blandt andet den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og den russiske økonomiminister, Maksim Resjotnikov.

Også bankdirektøren for VTB Bank, Andrej Kostin, rammes af restriktionerne.

Ud over de tre topfolk rammes også en række embedsmænd fra det russiske forsvarsministerium.

Det er blandt andet de øverstkommanderende for Ruslands forsvar, dets luftvåben og dets søværn.

Desuden er regeringskontorets stabschef blevet underlagt sanktionerne. Det samme er chefen for den russiske statsopererede fjernsynskanal RT og talskvinden for det russiske udenrigsministerium.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, fik tidligere på ugen grønt lys fra parlamentet til at sende russiske tropper ud af landet - dermed kan han udstationere dem i de to ukrainske udbryderrepublikker.

Ukraine meddelte senest omkring midnat mellem onsdag og torsdag, at det nu vurderes, at Rusland har omkring 200.000 tropper udstationeret ved Ukraines grænser mod Hviderusland og Rusland.

/ritzau/