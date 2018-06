EU straffer USA med told på Lewis og Harley fra fredag

Efter beslutningen om "ensidig og urimelig" straftold fra USA træder et europæisk modsvar i kraft 22. juni.

EU lægger fra fredag den 22. juni gengældelsestold på 25 procent på en række amerikanske varer, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Beslutningen om told på nøje udvalgte amerikanske varer blev godkendt torsdag i sidste uge i Bruxelles.

Den blev truffet som svar på den amerikanske præsidents beslutning om nye toldsatser på stål og aluminium.

- Vi har ikke ønsket at stå i denne position. Men den ensidige og urimelige beslutning i USA om at indføre told på stål og aluminium fra EU betyder, at vi intet andet valg har, siger handelskommissær Cecilia Malmström.

EU-kommissæren henviser til de internationale handelsregler i WTO, som man ikke kan overtræde "uden en reaktion fra vores side".

- Det er unødvendigt at sige, men hvis USA fjerner tarifferne, så vil disse tiltag også blive fjernet, siger Malmström.

De omfattede amerikanske produkter er blandt andet Harley Davidson-motorcykler, Levis-cowboybukser og bourbon.

Det vil ramme amerikansk eksport til en værdi af 2,8 milliarder euro eller 21 milliarder kroner.

USA's told på europæisk stål og aluminium, der er på henholdsvis 25 og 10 procent, trådte i kraft 1. juni.

/ritzau/