EU svarer igen og kalder Venezuelas ambassadør til samtale

Diplomatisk strid mellem EU og Venezuela udvikler sig, efter at 11 personer blev pålagt EU-sanktioner mandag.

Venezuelas EU-ambassadør skal tirsdag til samtale i EU's udenrigstjeneste.

Det fortæller en talskvinde i udenrigstjenesten i forbindelse med stigende spændinger mellem EU og det sydamerikanske land de seneste dage.

- Vi indkalder Maduros ambassadør til EU's institutioner til en samtale i dag. Derfra må vi se, hvilke skridt der bliver taget, siger Virginie Battu på et pressemøde.

Indkaldelsen sker, efter at præsident Nicolás Maduro mandag sagde, at EU's ambassadør i Caracas har 72 timer til at forlade landet.

På grund af coronavirus er luftrummet lukket. Men Maduro vil sørge for, at et fly alligevel kan fragte ambassadøren væk fra Venezuela.

- Vi fordømmer udvisningen af vores ambassadør i Caracas. Vi vil som sædvanlig tage de nødvendige skridt i forhold til gensidighed, skriver Borrell på Twitter.

Mandag annoncerede EU sanktioner mod 11 embedsmænd i det sydamerikanske land.

Der har været et spændt forhold mellem Europa og Venezuela de seneste år. Venezuela var det første land i Sydamerika, som blev pålagt sanktioner fra EU.

Ud over sanktioner mod personer, har EU vedtaget en våbenembargo.

Blandt de embedsmænd, der tidligere mandag blev straffet med sanktioner, er oppositionspolitiker Luis Parra.

Med Maduros støtte kæmper han om posten som leder af Nationalforsamlingen. Mod formand Juan Guaidó.

/ritzau/