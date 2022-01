EU tæller gas og atomkraft som grøn energi i nyt forslag

EU-Kommissionen får kritik for at ville give naturgas og atomkraft et grønt stempel ved at betegne investeringer i de energiformer som "grønne".

Det er et udkast til nye regler fra EU-Kommissionen, der lægger op til nye kriterier for, hvornår en investering kan blive betegnet som bæredygtig eller klimavenlig.

I udkastet står investeringer i naturgasprojekter og nye atomkraftværker med på listen over, hvad der kan betegnes som bæredygtigt. Hvis altså der sættes et maksimum for, hvor stor en mængde CO2 et sådant projekt udleder.

Hvad angår atomkraft skal der ligge en plan for blandt andet ansvarlig opbevaring af radioaktivt affald. Det fremgår af forslaget, som nyhedsbureauerne Reuters, AFP og dpa har set.

EU-Kommissionen ventes at fremlægge sit forslag til ny kategorisering i energiproduktionen senere i januar.

Men allerede inden præsentationen lyder der skarp kritik fra den nye tyske regering.

Økonomi- og klimaminister Robert Habeck fra partiet De Grønne siger, at Tyskland ikke kan bakke op om forslaget, som det ser ud nu.

Habeck, der også er vicekansler, kalder det over for nyhedsbureauet dpa særligt problematisk, at EU forsøger at stemple atomkraft som bæredygtig.

Han mener, at forslaget "udvander det gode bæredygtighedsmærke". Og at det lugter af såkaldt greenwashing, hvor man forsøger at få tingene til at fremstå grønnere, end de reelt er, skriver dpa.

Naturgas udleder kun halvt så meget CO2 som kul. Men gasproduktion er forbundet med udledning af gassen metan, der også er skadelig for klimaet.

Men der er dyb uenighed mellem EU-landene om, hvilke energiformer der er grønne, Nogle ønsker en overgangsperiode med gas.

Og diskussionen har kørt i årevis. EU lovgiver ikke som sådan om atomkrafts lovlighed. Det er et fast princip, at landene selv bestemmer over, hvilke energikilder de anvender. Derfor bliver netop spørgsmål om investeringer og støtte vigtige i det ideologiske opgør.

Lande som Tyskland, Østrig og Luxembourg er imod atomenergi.

Andre EU-lande som Tjekkiet, Finland og Frankrig får størstedelen af deres energi fra atomkraft. De ser atomkraft som helt afgørende, hvis EU skal nedbringe udledningen af drivhusgasser og nå klimamålene.

EU's kategorisering af de forskellige energiformer er afgørende, når milliarder af euro skal investeres i nye teknologier og renere energiproduktion. Det skriver netmediet Politico.

De enkelte EU-lande og eksperter skal nu nærstudere forslaget fra EU-Kommissionen, inden det efter planen fremlægges senere på måneden.

Hvis et flertal af EU-landene eller et flertal i EU-Parlamentet er imod det, kan de nedlægge veto mod det.

/ritzau/