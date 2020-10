EU tager første skridt i sag mod briterne om aftalebrud

EU-Kommissionen har givet Storbritannien en måned til at reagere på udspil fra Bruxelles.

EU-Kommissionen har taget første skridt til en sag mod Storbritannien ved EU-Domstolen for brud på skilsmisseaftale med EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger på et pressemøde torsdag i Bruxelles, at Storbritannien har en måned til at reagere på udspillet fra Bruxelles.

- Her til morgen har EU-Kommissionen besluttet at sende en formel åbningsskrivelse til den britiske regering. Det er det første skridt i en sag om briternes krænkelse af aftalen. Brevet giver Storbritanniens regering en frist på en måned til at reagere, siger hun.

Underhuset i det britiske parlament godkendte tidligere i denne uge et lovforslag, der tilsidesætter dele af briternes skilsmisseaftale med EU.

Forslaget har mødt voldsom modstand i Bruxelles. Det blev godkendt med 340 stemmer mod 256.

En del medlemmer af det konservative regeringsparti har også været imod ændringsforslaget. Det bliver nu sendt til Overhuset, før det kan blive endeligt vedtaget.

Premierminister Boris Johnson siger, at han ønsker at oprette et "sikkerhedsnet", der giver ham magt til at forhindre, at Nordirland har et andet toldsystem end det øvrige Storbritannien efter brexit.

I London siger Michael Gove, som leder det britiske forhandlingsteam i drøftelserne med EU, at de to sider har gjort fremskridt.

- Vi har gjort fremskridt på en række områder, og særlige udvalg skal mødes om detaljer i de kommende uger, siger Gove, som dog understreger, at der stadig er store knaster.

Johnsons frygt for, at Nordirland får et andet toldsystem end Storbritannien efter brexit, afvises som "spin" i Bruxelles. Kommissionen har gentagne gange advaret Johnson om, at han skal overholde de forpligtelser, som han selv har indgået i brexit-aftalen fra sidste år.

Den britiske regering har indrømmet, at lovforslaget er i strid med international lov, men kalder det en form for forsikring, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

I brexit-aftalen er der et afsnit, der sikrer en åben grænse mellem Nordirland og Irland for at bevare fredsaftalen for Nordirland.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger, at EU er nødt til at reagere.

- Det britiske lovforslag er et åbent brud med den udtrædelsesaftale, de selv indgik for mindre end et år siden. En aftale må være en aftale, og ret og pligt må følges ad. Det er et alvorligt tilbageslag, som underminerer tilliden i forhandlingerne og den britiske regerings troværdighed, siger han og tilføjer:

- Det er kun naturligt, at EU-Kommissionen nu tager første skridt i en traktatbrudssag. Det støtter Danmark fuldt op om. Samtidig fortsætter vi forhandlingerne med briterne om en aftale om det fremtidige forhold. Det er stadig muligt, men kræver altså politisk vilje i London.

/ritzau/Reuters